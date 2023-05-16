История «Троицы» Андрея Рублева: кого символизируют ангелы на иконе и как ее переписывали на протяжении веков

У иконы Андрея Рублева "Троица", доставленной в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского из Третьяковской галереи, 2022 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

О создании «Троицы» Андрея Рублева, как и о ее авторе, известно чрезвычайно мало. Мы не знаем даже года, в котором она была написана: одни исследователи считают, что в 1411 году, другие - что между 1425-м и 1427-м. Знаем, что в основе иконы - ветхозаветный сюжет о трех ангелах, которые явились к Аврааму и его жене Сарре. В христианстве три эти ангела превратились в Святую Троицу: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого духа. Но до сих пор спорят, какой из рублевских ангелов кого символизирует. По одной из самых распространенных версий, центральный ангел - это Отец, как бы задающийся вопросом: как искупить грехи людей? Он спрашивает об этом ангела слева (Святого Духа). А тот, подняв правую руку, указывает на правого ангела - Сына. Здание на иконе - это церковь, а дерево - Древо жизни из Эдема, гора же символизирует Голгофу.

В письменных источниках «Троица» впервые упоминается в середине XVI века - то есть более чем через сто лет через ее создания. А следующее упоминание - уже в начале XVIII века.

В основе иконы - ветхозаветный сюжет о трех ангелах, которые явились к Аврааму и его жене Сарре.

С 1575 по 1929 год икона находилась в Троице-Сергиевой лавре. Практически все это время она была скрыта за роскошным окладом - видны были только лица и руки ангелов. На самом деле, иконы Рублева к началу XX века вообще не было видно: во-первых, потемнела олифа, во-вторых, картину множество раз «реставрировали» варварским образом, типичным для давних времен - то есть, по сути, писали заново поверх оригинала. «Троицу» пришлось тщательно расчищать, это делалось в несколько этапов.

С 1929 года «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Во время войны ее вывозили в эвакуацию в Сибирь. Но в целом, она крайне редко покидала территорию галереи; максимум - ее в дни церковных праздников переносили в церковь рядом с галереей, где находится и икона Владимирской богоматери или перевозили в здание ГТГ на Крымском валу для выставок.