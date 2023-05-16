Геннадий Зюганов: Конфронтация с Россией пагубна для Турции

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - У меня вопрос такой… Вы же хорошо знаете товарища Эрдогана.

- Я знаю его политику, неплохо знаю Турцию и понимаю, что там происходит.

По крайней мере, там столкнулась национальная государственная линия, которую Эрдоган проводит своими методами, своей командой. И - вся натовская и пронатовская свора, которая решила сделать Турцию очередным плацдармом для своей агрессии против России.

Столкновение жесткое, принципиальное.

Но в первом туре Эрдоган опередил на 5 процентов того, кого американцы активно пропихивают на трон в Турции.

- А ещё какие там особенности?- Надо обратить внимание на характер голосования и географию.

За тех, кто проводит проамериканскую политику, голосовали многие крупные города и все побережье. А вся глубинная Турция - против. Поэтому, столкновение носит принципиальный характер.

Для нас очень важно, чтобы южное наше подбрюшье было в безопасности.

А в Черном море сейчас идет война напропалую, в принципе.

По сути дела, нас окружают со всех сторон натовскими сателлитами: и Грузию туда, и кусок Украины тащат, и все остальное.

Агрессивная и страшная политика.

К слову сказать, первые ракеты с атомным оружием были размещены в Турции. И лишь после Карибского кризиса, когда провели переговоры с Джоном Кеннеди, они были оттуда убраны, а мы убрали свои ракеты с Кубы.

- Геннадий Андреевич, я смотрю на результаты. Реджеп Эрдоган – 49,42.

- Он недобрал полпроцента.

- Да. А Кемаль Кылычдароглу – 44,95. Вам это не напоминает результаты перед вторым туром Бориса Николаевича Ельцина и Геннадия Андреевича Зюганова на президентских выборах 1996-го?

- Мне кажется, Саш, это сравнение некорректно.

- Почему?

- По одной простой причине. У нас сражались силы патриотизма, национальных интересов, советской власти, отцов и дедов-победителей - с предательской политикой Ельцина, которого окружили американцы, и которые ему проводили всю выборную кампанию. На эту тему вышло два художественных фильма, которые поставили и сами американцы. Там можно посмотреть, сколько они денег привезли, как подкупали, как мухлевали, как все это было выстроено. В Турции картина несколько иная.

Сторонники Реджепа Эрдогана на митинге в Стамбуле. Фото: REUTERS

- Просто цифры похожие, а картина иная. Геннадий Андреевич, еще у меня такой вопрос. Вы же оппозиция, правильно я понимаю?

- Не просто оппозиция, мы конструктивная оппозиция, мы реально предлагаем программу…

- Я что имею в виду? Вот чтобы «цветных революций» не было там, что надо Эрдогану посоветовать?

- Ну, «цветные революции» - это изобретение того же запада… Я абсолютно не сомневаюсь, что американцы там затеют бузу. Обязательно затеют. Потому что это хорошо апробированная практика…

- Товарищ Генеральный секретарь, что бы вы посоветовали товарищу Эрдогану? У меня информация, что вы лично с ним хорошо знакомы.

- Я бы посоветовал проводить линию, которая сплачивала бы общество и обеспечила им реальную независимость, суверенитет.

Это, кстати, всегда хорошо воспринимается всеми массами.

И побольше заниматься разъяснительной работой. И помнить, что конфронтация с Россией, которую может притащить его оппонент, - она абсолютно пагубна для Турции.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.