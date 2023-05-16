«Искусство безопасности»: популярные художники рассказали пользователям ВКонтакте о правилах безопасности в сети

Команда ВКонтакте вместе с популярными авторами запустила образовательный проект «Искусствобезопасности». Художники создали 9 комиксов, которые рассказывают пользователям об основных принципах безопасного поведения в сети. Свои работы представили Martadello, Bird Born, саша лимонъ, не перепутай!, Мозги трески и другие известные веб-иллюстраторы. Ознакомиться с ними можно на специальном лендинге.

ВКонтакте запустила проект в рамках своей стратегии по развитию образовательных инициатив в сфере информационной безопасности и работе с авторским сообществом. Эксперты информационной безопасности VK объединились с художниками, чтобы сформировать набор профессиональных рекомендаций и доступно рассказать пользователям о принципах защиты от злоумышленников.

В проект «Искусство безопасности» вошло 9 авторских историй в формате комиксов. В своих работах художники фантазировали о последствиях наиболее распространённых схем мошенничества — например, фишинга и социальной инженерии. Кроме того, советовали, как распознать угрозу и повысить безопасность — в том числе подключить двухфакторную аутентификацию, установить сложный пароль. Пользователи могут сразу перейти в свой личный кабинет VK ID и усилить защиту своего аккаунта.

Рустэм Газизов, директор департамента защиты клиентов VK, директор по безопасности ВКонтакте:

«Один из наших ключевых приоритетов — забота о безопасности пользователей. Социальной сетью ВКонтакте пользуются более 100 млн человек каждый месяц, это крупнейшая платформа в России. Со стороны информационной безопасности мы не только повышаем технологическую экспертность и внедряем инновации, чтобы обеспечить пользователей передовыми способами защиты, но и активно запускаем образовательные инициативы, направленные на развитие цифровой культуры. Проект „Искусствобезопасности“ — отличный пример того, как искусство помогает делать правила безопасного поведения в сети доступными, донося их в творческой форме до широкой аудитории».

Проект стал продолжением стратегии VK по комплексному повышению безопасности пользователей. Компания развивает инициативу VK Protect, которая была представлена в 2021 году. Ранее компания расширила применение двухфакторной аутентификации, позволила пользователям более гибко управлять приватностью и многое другое. В конце 2022 года количество пользователей сервисов компании, которые усилили защиту своего аккаунта, подключив двухфакторную аутентификацию в VK ID, увеличилось на 5 млн человек.