«Газпром нефть» подключила «Шереметьево» к первой в России цифровой системе заправки самолетов

Первыми в аэропорту «Шереметьево» с помощью блокчейн-платформы «Газпром нефти» начнут обслуживаться самолеты авиакомпании Smartavia. Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть».

«Газпромнефть-Аэро» (оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти») внедрил в московском аэропорту «Шереметьево» собственную систему, упрощающую расчеты с авиаперевозчиками за топливо. Блокчейн-платформа Smart Fuel - первый в России цифровой сервис, позволяющий моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Если раньше авиакомпании тратили на взаиморасчеты с топливным оператором 4-5 дней, то теперь, с использованием Smart Fuel, – всего 15 секунд. Кроме того, платформа позволяет на 10% сократить интервал межрейсового обслуживания самолетов.

«Наша система доступна уже в 18 аэропортах страны: ежедневно с её помощью обслуживаются сотни рейсов от Мурманска до Красноярска, - рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. - По итогам 2022 года объем заправок «в крыло» с применением блокчейна был увеличен в семь раз. Российские авиакомпании активно используют наш цифровой инструмент для повышения эффективности бизнеса. Мы продолжаем его развитие с учетом практических рекомендаций пилотов и профильных экспертов авиакомпаний».

Первыми в международном аэропорту «Шереметьево» с помощью блокчейн-платформы «Газпром нефти» начали обслуживаться самолеты авиакомпании Smartavia. Воздушный перевозчик выполняет рейсы по более чем 20 направлениям России. По словам генерального директора Smartavia Сергея Чернышева, авиакомпания уже активно использует платформу Smart Fuel в других аэропортах страны, и она отлично себя зарекомендовала.

«За время работы в рамках проекта по smart-заправкам с 2021 года было обслужено свыше 10 тысяч рейсов авиакомпании Smartavia в аэропортах Новосибирска, Мурманска и Омска. Теперь к этому списку добавился центральный аэропорт страны – «Шереметьево». Совершенно новый подход к процессу заправки воздушных судов имеет особое значение для авиакомпании – он позволяет сделать процесс быстрым, прозрачным и современным», - отметил Сергей Чернышев.

Блокчейн-платформа «Газпромнефть-Аэро» также используется для обслуживания регулярных рейсов российских авиаперевозчиков в аэропортах Екатеринбурга, Томска, Тобольска, Саратова, Ульяновска, Калининграда, Кемерово, Читы и других городов. Весь процесс – от заказа заправки лайнера до оплаты и обмена отчетными документами - проходит полностью в онлайн-режиме. Данные об операциях поступают в электронное полетное задание перевозчика и в цифровую систему учета на топливозаправщиках. Вся информация о сделках подтверждается их участниками и хранится в блокчейн-системе. Благодаря всестороннему контролю платформа «Газпромнефти» обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.