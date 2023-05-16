ФСБ задержала 25-летнюю украинку, которая по заданию иностранных спецслужб передавала данные о ВС РФ

В Лефортовский суд Москвы доставили подозреваемую в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины.

В Лефортовский суд Москвы доставили подозреваемую в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины. Ее персональные данные не сообщают.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций наших войсковых частей и подразделений», — сообщили в ФСБ России.

Во время обысков у гражданки Украины были изъяты технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ «Восток», принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины.

«Передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности Российской Федерации. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. Подсудимой грозит до 20 лет колонии строго режима.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)