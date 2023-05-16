Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 мая 2023 9:30

ФСБ задержала 25-летнюю украинку, которая по заданию иностранных спецслужб передавала данные о ВС РФ

Подозреваемой грозит пожизненный срок в колонии
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
В Лефортовский суд Москвы доставили подозреваемую в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины.

В Лефортовский суд Москвы доставили подозреваемую в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины.

В Лефортовский суд Москвы доставили подозреваемую в шпионаже 25-летнюю гражданку Украины. Ее персональные данные не сообщают.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций наших войсковых частей и подразделений», — сообщили в ФСБ России.

Во время обысков у гражданки Украины были изъяты технические средства, в которых были обнаружены геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ «Восток», принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины.

«Передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности Российской Федерации. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. Подсудимой грозит до 20 лет колонии строго режима.

КАРТИНА ДНЯ