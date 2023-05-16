Раскрыты подробности роскошной жизни Елены Блиновской

Елена Блиновская. Фото: Иван МАКЕЕВ

По громкому делу о неуплате налогов на сумму почти в 1 млрд рублей придется отвечать уже не только «королеве марафонов» Елене Блиновской, но и ее мужу Алексею. Накануне следствие предъявило ему аналогичные обвинения (уклонении от налогов и отмывание денег, максимальный срок по УК РФ – до семи лет за решеткой), а суд на время расследования запретил пользоваться телефоном, интернетом и прочими средствами связи. Впрочем, домашнего ареста, в отличие от пытавшейся сбежать за границу супруги, предприниматель избежал.

А пока Елена Блиновская томится в четырех стенах своего рублевского особняка, всплывают все новые подробности её роскошной жизни. Так, на деньги от марафонов желаний чета Блиновских приобрела более 40 земельных участков, 14 домов в разных регионах страны, несколько элитных квартир и роскошный автопарк из дорогих иномарок, мотоциклов, снегоходов и гидроциклов. Особым ценителем «ласточек» всегда считался глава семьи. Однако, как выяснил сайт KP.RU, и сама марафонщица была не прочь шикануть.

Так, в 2019 году уже раскрутившаяся Блиновская приобрела свой первый автомобиль – «Бентли Континенталь» небесного цвета стоимостью более 15 млн рублей. А красивая машина, как известно, требует красивых номеров. Только вот беда: в России по действующему законодательству легально купить государственные регистрационные знаки с желанными буквами и цифрами невозможно. Поэтому, по данным KP.RU, знаменитой автоледи пришлось приобрести старенькие «Жигули» 1988 года выпуска, чтобы перенести с них номера «005» на свой голубой «Бентли». Фактически это единственная законная схема для желающих раскошелиться на «блатной номерок». Правда, недешевая: продавцы выставляют автохлам по цене приличных авто - в среднем, от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. Во сколько обошлась Блиновской подержанная «копейка», неизвестно, но знаменитая марафонщица на себе никогда не экономила.

«Бентли Континенталь» небесного цвета стоимостью более 15 млн рублей Блиновская купила в 2019 г.

Между тем, из своей гигантской задолженности по налогам признавшая вину блогерша заплатила лишь мизерную часть: 10 из 918 млн рублей. Чтобы задолжать государству такую сумму, Блиновская, по оценкам экспертов, должна была заработать «серым» способом не менее 6 млрд (!) рублей. Тем временем, даже под домашним арестом Елена Блиновская продолжает качать с народа деньги: так, прямо во время суда она собрала с подписчиков по 1000 рублей, чтобы объявить «эксклюзивную новость» - как выяснилось позже, о повышении цен на марафоны. С одной только этой авантюры фигурантка уголовного дела получила более 5,5 млн рублей.