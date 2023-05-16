Кто ходит в гости к русским - остается без работы: Жену экс-канцлера Германии уволили за посещение посольства РФ

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер с супругой Со Ен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русофобия в ФРГ, и так уже захлестнувшая с головой весь тамошний политикум, явила еще один мерзкий пример. Мало того, что без устали поливают грязью Россию, так теперь взялись за собственных граждан, осмелившихся сделать хоть какой-то дружеский жест в сторону Москвы. Причем, граждан весьма известных.

9 мая в Посольстве РФ в Берлине проходил торжественный прием в честь Дня Победы. Помимо дипломатов там были ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители Русской православной церкви. Присутствовали и некоторые германские общественные деятели. Среди них - бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, не скрывающий своего позитивного отношения к сотрудничеству с нашей страной. На прием он пришел вместе с супругой - кореянкой Со Ен Шредер-Ким. И в итоге это стоило ей работы.

Женщина занимала должность представителя в Южной Корее германской государственной компании NRW.Global Business. В ее обязанности входило продвижение земли Северного Рейн-Вестфалия как привлекательного места для ведения бизнеса. И вот пресс-секретарь министра экономики этой самой земли Мона Нойбаур выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что «госпожу Шредер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь ее трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness будут прекращены без какого-либо уведомления».

За что же такая немилость? А нечего общаться с русскими да еще ходить к ним в посольство. Пусть даже с мужем. Пусть он даже бывший канцлер Германии. Они там конфликт на Украине обсуждали, а это категорически не приветствуется для сотрудников компании, дала понять пресс-секретарь. Так что теперь супруга Шредера в лучших традициях западной демократии и свободы слова обрела статус безработной.

Самому экс-канцлеру к мести землячков не привыкать. В 2019 году он назвал присоединение Крыма к России законным с юридической точки зрения, а обвинения России в агрессивных действиях - несостоятельными. Да еще много лет входил в руководство консорциума, занимавшегося прокладкой «Северных потоков». За это бюджетный комитет Бундестага лишил Шредера части привилегий, положенных ему как бывшему главе правительства, — приостановил работу офиса и сократил штат сотрудников. Собирались даже отобрать и пенсию, но пока не удалось. Все же Шредер, который был канцлером в 1998-2005 годах, вошел в историю как один из наиболее удачных лидеров страны в новейшее время.

Зато отыгрались на супруге.