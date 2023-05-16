«Кинжал» выиграл на Украине дуэль с хваленой американской системой ПРО: Удар по Patriot - российский ответ Зеленскому

ВС России уничтожили ударом ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский «Кинжал» уничтожил под Киевом хваленый американский комплекс противовоздушной обороны «Пэтриот». Об этом заявило Министерство обороны. Били высокоточными ракетами по «пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран».

Как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, «цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены». В том числе и американский «Пэтриот», который должен был защищать небо Киева.

А ведь еще накануне мэр Киева Виталий Кличко хвастался, стоя у какой-то большой болванки: «Вот, сбили «Кинжал»». Сегодня уже Минобороны Украины пошло дальше: похвасталось, что среди прочего сбили 6 кинжалов. Сбивали только что поставленным с запада хваленым комплексом «Пэтриот» (правда как минимум две его ракеты до целей не долетели, а рухнули прямо на улицы Киева, но не важно. Об этом Украина предпочитает не говорить).

Как «Пэтриоты» «сбивали» наши «Кинжалы» отлично видно на видео, которое выложили в сеть жители Киева. На нем, просматривается новая тактика российских ВКС - разведка и выявления, а потом неотразимый удар. Тут уже и чемпион мира по боксу и Минобороны Украины смогли на самом деле убедиться, что такое «Кинжал» и могут ли его сбить.

На кадрах видно: начинает работать противовоздушная оборона, ракеты «Пэтриота» взлетают одна за одной. Проходит несколько минут и в месте, откуда взлетали ракеты происходит мощный взрыв.

Непобедимость «Пэтриота» сильно преувеличена, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков:

- Кто сказал, что «Пэтриот» нельзя поразить? Можно. Чем угодно. Другое дело, что если он начинает отстреливаться, использует свои ракеты, он может сбить атакующую ракету. Но против «Кинжала» он бессилен. Теоретическая вероятность его поражения комплексом «Пэтриот» составляет 1-2%. Это американские оценки, а не наши. То есть для поражения вот этой цели необходимо израсходовать от 50 до 100 и более ракет.

Автор телеграм-канала Fighterbomber, боевой летчик отмечает: «Я насчитал 32 пуска. Это 8 пусковых установок Патриота. Ну или две по 16. Насухо, до железки все выстрелили. И в итоге в них прилетает». Пожалуй все что нужно знать о «Патриоте», заключает он.

Что касается разговоров Киева о том, что он сбил все, что летело на город, в том числе и шесть «Кинжалов», то это все бравада и запугивание мозгов своим жителям, отмечает Сивков:

- Взрывы и разрушения говорят, что это не так. Я видел видеоматериал, где якобы они показывают, что сбили. На этих кадрах нет ничего близкого «Кинжалу», ни по форме боеголовки, ни по характеру повреждений. Это в чистом видео очень плохо срежессированная фальшивка. Пэтриот по поразить Кинжал не смог.

Удар «Кинжалами» по «Пэтриоту» - это российский ответ на европейское турне Зеленского, считает капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Кстати, после этого попадания стали появляться сообщения о том, что поставки истребителей F-16 еще откладываются, и с «Абрамсами» так быстро не получится.

- Это похоже на американцев, они призадумались, — говорит Дандыкин. - Их ландскнехты в Европе - эта натовская рать - тоже все видят. И попасть под раздачу на своих «Абрамсах», «Леопардах» или «Челленджерах» им не хочется. Тем более, что снарядов для Абрамов у них не осталось - взлетели на воздух в Тернополе и Хмельницком.

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