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Политика16 мая 2023 11:39

Авиация РФ разрушила дорогу, по которой ВСУ перебрасывали подкрепление в Артемовск

Армейская авиация разрушила автомобильный путепровод
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Кроме ликвидации более 500 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ.

Кроме ликвидации более 500 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ.

Минобороны России сообщает о ночном массированном сосредоточенном ударе Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

По информации военного ведомства удары пришлись точно по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс PATRIOT производства США», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ на линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 135, на Херсонском до 25, на Донецком до 215.

Кроме ликвидации более 500 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ.

По словам Конашенков в Артемовске штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в западных кварталах, а подразделения «Южной» группировки войск сдерживают противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ. Только в ходе этих ожесточенных боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера», - отметил героическую боевую работу наших воинов генерал.

Отметим, что за сутки нашей оперативно-тактической и армейской авиацией разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск, сбиты самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины, огнем артиллерии поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений сил противовоздушной обороны, что в течение суток перехватили семь крылатых ракет большой дальности STORM SHADOW, три противорадиолокационные ракеты HARM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 22 украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

427 - самолетов.

233 - вертолета.

4178 - беспилотных летательных аппаратов.

422 - зенитных ракетных комплекса.

9176 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4828 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10233 - единицы специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ