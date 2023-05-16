Редчайший случай: метеорит ворвался в жилище и чуть не поубивал семью за ужином

Обломок кометы Галлея разнес дом. Фото: Hopewell Township Police

Семья в городке Хоупвелл, США, села ужинать, как вдруг нечто пробило крышу, вонзилось в пол, срикошетило, полетело в потолок, оттуда опять на пол и, провалив доски, успокоилось метрах в двух от потрясенного главы семейства, который чудом остался жив. Черный, обгорелый (и еще дымившийся!), явно металлический объект гордо лежал посреди столовой и ждал приезда полиции.

В полиции, видимо, завелся астроном-любитель: он сразу сообщил, что это метеорит из метеорного потока Эта-Акварид. Это красивый и мощный поток, сверкает в мае, но в России известен мало: созвездие Водолея, откуда вылетают «падающие звезды», у нас видно так себе. Но главное: этот поток – обломки знаменитой кометы Галлея. То есть, ошарашил коп ученый семью, к вам ворвался кусочек той самой кометы!

Исследование в Колледже Нью-Джерси все подтвердило. Железяке 4,56 миллиарда лет, то есть она ровесница Солнца, и жизнь ее была трудна. Ее несколько раз плавило и давило в космических катаклизмах. Родился камушек где-то между Марсом и Юпитером, а потом стал частью кометы, откололся от нее, и вот, встретился с Землей.

Случаи, когда метеориты влетают прямо в дом, чрезвычайно редки. Хотя формально шанс, что вас прибьет камнем с неба, выше (да!) шансов выиграть в лотерею, инциденты можно по пальцам пересчитать. Единственный раз, когда метеорит убил – в Ираке в 1888 году. В 1954 году американку ранило. В XIX веке камень приземлился в кровать рядом с женщиной, на месте мужа, который уехал в командировку. Собственно, и все, так что семья из Хоупвелла войдет в историю.