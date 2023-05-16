Москва простилась с «князем» отечественного телевидения Эдуардом Сагалаевым

Эдуард Сагалаев скончался 13 мая на 77-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

На траурную церемонию пришли не только родные и друзья Эдуарда Михайловича. Было много его коллег – телевизионщиков. Они говорили, как Сагалаев тонко чувствовал время, был прирожденным телевизионным человеком, одним из реформаторов отечественного телевидения «эпохи перемен». Его профессиональная жизнь совпала со временем, когда все бурлило, перестраивалось. В этом смысле ему повезло. Он дал возможность говорить с экрана то, что раньше обсуждалось только на кухнях. Он создавал молодежную редакцию, независимое телевидение, стоял у истоков таких передач, как «Взгляд», «12-й этаж», которые для миллионов зрителей стали глотком свежего воздуха. И сам был блестящим телеведущим. Когда Сагалаев возглавил программу «Время», её рейтинг пошел круто вверх.

Константин Эрнст. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Дибров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тина Канделаки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Леонид Якубович. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Сеславинский. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Именно в те времена, когда он командовал телевидением, начались удивительные перемены. Впервые не дикторы, а ведущие стали вести новости. Тогда появилась совершенно уникальная команда Телевизионная служба новостей», — вспоминал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который работал в ту пору в Останкино. Проститься с Эдуардом Сагалаевым пришли генеральный продюсер телекомпании «Авторское телевидение» Анатолий Малкин, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович, депутат Александр Хинштейн, телеведущие Владислав Флярковский, Андрей Кондрашов, Екатерина Стриженова и её муж режиссер Александр Стриженов, Тина Канделаки, Дмитрий Дибров, Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, руководитель 1-го канала Константин Эрнст, президент телекомпании «Вид» Александр Любимов, генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев... Сейчас они мэтры российского телевидения, но многим из них начинали свою телекарьеру при Сагалаеве, именно он дал им путевку в профессию. Поэтому Владислав Флярковский назвал Сагалаева «князем телевизионного царства». Эдуард Михайлович сыграл в его профессиональной жизни большую роль: «он был личностью, к которой все всегда прислушивались». Бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой отметил, что Сагалаев, как настоящий журналист, всегда понимал, что от него ждет зритель.

Михаил Швыдкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Любимов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Киселев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Гусев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Кондрашов назвал Сагалаева «мотором, который зажигал всех». Причем зажигал тогда, когда зажигать было опасно. Он вел за собой коллектив, команду. Всегда был весел и абсолютно уверен в себе. Его команда, весь журналистский цех таким его и запомнит.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Могила Эдуарда Сагалаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эдуард Сагалаев ушел из жизни 13 мая. Ему было 76 лет. Он - один из основателей телеканала «ТВ-6», член Академии российского телевидения, заслуженный журналист России, лауреат Государственной премии СССР. С 1995 года он занимал пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей.