«Троицу» Рублева на две недели привезут в храм Христа Спасителя

"Троица" Андрея Рублева год проведет в храме Христа Спасителя. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Оказалось, такие вопросы решаются через Администрацию президента. Патриарх Кирилл рассказал, что лично написал руководителю ведомства Антону Вайно.

«До 1917 года икона принадлежала Свято-Троицкой Сергиевой лавре и располагалась в иконостасе Троицкого собора. В этом году праздник Троицы приходится на 4 июня. Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих», - такое письмо написал Патриарх.

Предстоятель РПЦ обратил внимание, что Минкульт против этого не возражает.

Днем ранее, 15 мая, Московский патриархат сообщил, что Владимир Путин решил насовсем передать «Троицу» церкви. Предполагалось, что первый год икона проведет в храме Христа Спасителя. А потом ее перевезут на «историческое место», в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил такое решение главы страны:

- Икона является большой святыней, которую укрывать в фондах музея не совсем соответствует чаяниям наших верующих.

Пресс-секретарь президента добавил, что передачу обсудили с теми, «с кем было необходимо». Это про консультации с культурным сообществом.

«Троица» Рублева – самое знаменитое произведение древнерусского иконописца. До 1929 года она хранилась в Загорском историко-художественном музее. С 1600 года ее «поновляли» несколько раз. Это значит, что мастера прошлого заново расписывали икону поверх потемневшего лака. Работа именно Рублева снова увидела свет уже в советское время, когда реставраторы сняли с иконы все поздние слои.