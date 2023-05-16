Бюджет на туризм вырос: Сколько россияне готовы потратить на отдых летом

Отдыхая летом 2023 года россияне намерены уложиться в сумму до 100 тысяч рублей на семью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему — сказал как-то Толстой. Неудобно, конечно, спорить с классиком, но поверьте, Лев Николаевич, если речь идет о летнем отпуске, то даже счастливые семьи счастливы совсем по-разному. Ведь одно дело, если на отдых вы собираетесь потратить 25 тысяч рублей, и совсем другой уровень счастья приносит мысль о том, что ваша семья отдохнет на полмиллиона. А то и дороже. И такие счастливчики среди россиян есть — об этом говорят данные свежего опроса «Комсомольской правды» (см. «Конкретно»). Суммы от 500 тысяч рублей приберегли на лето 2% опрошенных.

А теперь про семьи несчастные. Ровно половина россиян вообще тратиться на отпуск не собирается — летом они либо работают, либо отдыхают на даче и дома. Кто из этих категорий несчастнее, решайте сами. Большинство же наших соотечественников, а именно две трети от тех, кто отпуск все же планирует, намерены уложиться в сумму до 100 тысяч рублей на семью.

Кстати, другие опросы о летних планах показывают, что средний отпускной бюджет россиян в этом году вырос аж на четверть. Так, согласно исследованию аналитиков сервиса Superjob, максимальная сумма, которую россиянин в среднем может позволить себе потратить на недельный отпуск (на одного человека) - 46 тысяч рублей. В прошлом году эта сумма была намного скромнее — 37 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Какую сумму ваша семья готова потратить на летний отдых в этом году

До 25 000 - 9%

От 25 000 до 50 000 - 11%

От 50 000 до 100 000 - 15%

От 100 000 до 200 000 -10%

От 200 000 до 500 000 - 3%

Больше 500000 - 2%

36% - Нисколько, буду отдыхать дома или на даче

14% - Нисколько, этим летом я не пойду в отпуск

Опрос проводился в социальных сетях «Комсомольской правды», участие в нем приняли 7,6 тысячи человек.