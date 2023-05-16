Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

ОПЛАТА ШКОЛЬНИКОВ, КОМПЕНСАЦИЯ ЖКХ…

Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром федерального правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех регионах страны.

«Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продленного дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьёй льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей», — пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

«В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря», — отметил глава группы.

ДЛЯ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Ее участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.

В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской организовано комплексное социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончанию спецоперации.

В Архангельской области на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем. В Приморье разработаны меры поддержки не только для семей участников спецоперации, но и для их родителей.

Также рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

«Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам», — уточнил Андрей Турчак.

ДОПОЛНЕНИЕ К ГОСПОДДЕРЖКЕ

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе координационным центром Правительства, а также координаторами группы в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. И основная задача – обеспечить их поддержкой в решении максимально широкого круга вопросов.

«Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов. Не нужно забывать о привлечении этих ребят к патриотическому воспитанию, вовлечению в активную жизнь», — отметила она.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

«У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки – социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив», — пояснила Анна Цивилева.

«ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ»

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

«Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель – нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей», — сказал Андрей Турчак.

В заключение он сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

«Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада Президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся», — отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.