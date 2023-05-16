Росгвардейцы поздравили разведчицу со 100-летним юбилеем

В свой вековой день рождения Юзефа Иосифовна вместе с гостями с удовольствием напевала свою любимую песню «Катюша». Фото: Кадр видео

Духовой оркестр не смог бы поместиться у нее в квартире. Потому пенсионерка слушала его у окна. А музыканты исполнили любимые композиции Юзефы Иосифовны: «На безымянной высоте», «В лесу прифронтовом, «Вальс расставания» и попурри из произведений военных лет.

В свой вековой день рождения Юзефа Иосифовна вместе с гостями с удовольствием напевала свою любимую песню «Катюша». После концерта, ветерана с юбилеем поздравили цветами и подарками офицеры Сибирского округа Росгвардии.

«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, на котором и сегодня развивается наша страна. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе - являются достойным примером для молодежи, для всех нас», — обратился к виновнице торжества командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков.

Юзефа поблагодарила за внимание и подаренные эмоции, а после поделилась воспоминаниями о службе и раскрыла секреты своего долголетия: «Мой дед прожил до 110 лет, мама до 98 лет, видимо генетика у нас такая, долгожители мы. И у меня в планах прожить до 110 лет».

У Юзефы Иосифовны три дочки, 8 внуков и 16 правнуков.

СПРАВКА «КП»

Юзефа Иосифовна родилась в Белорусском Полоцке. В 1941 году ей было 18 лет. В войну была разведчицей партизанского отряда в Белоруссии с 1941 по ноябрь 1943 года. С 1944 года работала счетоводом в больнице Ленинградской области. В 1964 году Косова вышла замуж за легендарного артиллериста Анатолия Васильевича Косова (полного кавалера ордена Славы) и приехала в город Ангарск, где и продолжила службу в воинской части. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

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