Тактику боя подсказали сами американцы: Как русскому «Кинжалу» удалось обхитрить Patriot

В ночь на 16 мая небо над Киевом рассекли вспышки ракет. Фото: REUTERS

В ночь на 16 мая небо над Киевом рассекли вспышки ракет. Работала система ПВО «Пэтриот», которую США с большим аншлагом вручали Украине в этом году. И которая, как рекламируют ее американцы практически всесильна и непобедима. Но вот незадача. Очень скоро вспышки в небе над Киевом обернулись взрывами на земле.

А Минобороны России на утро заявило, что «Пэтриот» поражен ракетой «Кинжал».

На вопросы — как это было — отвечает полковник запаса, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Какие были цели нашего удара под Киевом?

- Главной целью был сам зенитно-ракетный комплекс США «Пэтриот». А также некоторые военно-промышленные объекты и пункты управления, склады с боеприпасами и базы горючего.

- Как сработала украинская система ПВО?

- Главное - «Пэтриот» не смог сбить наш «Кинжал», который в итоге и уничтожил американскую батарею. Что же касается других средств нашего нападения, то украинская система ПВО сумела сбить лишь около 10% наших ракет «Калибр» и беспилотников «Герань». 90% их дошли до цели.

Фото: REUTERS

- Сколько установок «Пэтриот» было вокруг Киева? Сколько поражено?

- Пока есть сведения, что небо над Киевом прикрывала 1 батарея «Пэтриота» с 16 ракетами. Другие батареи американцы только приводят в боевое состояние. Ожидается, что таких батарей будет минимум 4.

- Сколько нам понадобилось «Кинжалов» для уничтожения батареи «Пэтриот»?

- Понадобился один «Кинжал». Входящие в американскую батарею вспомогательные машины и подразделения добивали «Калибры».

Фото: REUTERS

- Как мы смогли обхитрить американскую технику?

- Эта тактика «подсказана» нам самими американцами. Впереди на цели шли наши дроны «Герань». Их засекали американские радары и тем самым выдавали свои позиции. Следом летели противорадиолокационные ракеты, которые уничтожали локаторы врага. А после этого по уже слепым «Пэтриоту» и другим объектам летели «Калибры» и «Кинжал».

- ПВО Киева полностью выведена из строя?

- Нет. Полностью выведена из строя лишь одна батарея «Пэтриот». На подходе еще три.

- Стоит ли овчинка выделки? Что дороже - «Пэтриот» или наш «Кинжал»?

- О стоимости «Кинжала» - есть информация, что он может стоить от 30 до 70 миллионов рублей в зависимости от модификации. А вот одна ракета «Пэтриота» оценивается примерно в $4 миллиона — в 4-8 раз дороже нашего гипперзвукового боеприпаса. А украинцы (или американцы?) выпустили по целям от 16 до 30 ракет. Ну а сама уничтоженная баттарея «Пэтриот» стоит от $0,5 до 1 миллиарда — это тоже зависит от ее модификации.

Фото: REUTERS

- Минобороны России в тот же день сообщило, что наши ПВО сбили и 7 британских крылатых ракет Storm. Мы нашли противоядие от них, так же как приспособились сбивать американские Хаймарсы?

- Да, наши спецам ПВО не сразу удалось найти противоядие от британских Storm, которые в последние дни били по Луганску. Как и в случае с американскими Хаймарсами. Теперь мы в некоторые дни снимаем с неба уже дюжины Хаймарсов. Так же произошло и со Storm. Эти 7 ракет мы завалили с помощью “Бук-3М”, “Тор”, “Панцирь-С” и системой радиоэлектронной борьбы, которая “заставила” чужие ракеты уйти далеко от цели.

Кстати, Storm Shadow - очень дорогой боерпипас. Стоимость 1 ракеты - Storm $1,3 миллиона.

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