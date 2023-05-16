Очередной бред западных пропагандистов: микросхемы со стиральных машин переставляем на самолеты?

Фото: Алексей Переславцев

Год назад страны Запада объявили тотальную войну авиакомпаниям России. Запретили летать в свои страны, начали арестовывать российские самолеты, заблокировали лизинг и официальные поставки запчастей… Дескать, «Россия – страна немаленькая, когда самолеты начнут падать сами на поклон приползете». В итоге случился курьез: Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что по итогам 2022 года число происшествий и катастроф в гражданской авиации России достигло… наименьших значений. По числу авиапроисшествий — 35 случаев — показатели 2022 года находятся на среднем уровне за последние пять лет. В 13 авиакатастрофах в прошлом году погибли 24 человека, все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках. При этом не произошло ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5,7 тонны (хотя пассажирооборот снизился всего на 6%).

А что-же западные злопыхатели? Не успокаиваются. В последние дни телеграмм-каналы тиражируют ссылку на заблокированное в России издание, где опубликовано «ужасающее расследование» о состоянии отечественной гражданской авиации. Авиаэксперт, основатель сайта FrequentFlyers.ru Илья Шатилин развенчал навязываемые российским авиапутешественникам мифы.

БЕГИ, КТО МОЖЕТ

««Всем пассажирам российских авиакомпаний грозит опасность», – с порога предупреждают нас авторы материала. Однако на самом деле этот материал тянет, скорее не на «расследовательскую журналистику», а на пугалку со страниц желтой прессы о том, как страшно жить», - отмечает главред FrequentFlyers.ru.

И вот почему. Авиаэксперт начал с перлов, после которых материал можно вообще дальше не читать – так, некий «специалист по обслуживанию гражданских воздушных судов» на голубом глазу заявляет, что «останется только воровать микросхемы из стиральных машин». А что, и в самолете микросхемы, и в стиральной машине микросхемы, значит, можно менять одни на другие, правда? Да и дверца стеклянная – как раз под размер иллюминатора, и насос имеется – давайте его приспособим для перекачки топлива, получается?

Но хорошо, допустим, что «специалист» потроллил автора статьи известным мемом про использование микросхем из стиралок для ракет, а автор про этот мем не знал. Но в статье еще много интересного.

ГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ

В одном из разделов «расследования» его авторы пытаются анализировать внутренний отчет авиакомпании «Россия» о количестве авиаинцидентов «Суперджетами»: в 2021 году – 39, в 2022 году – 65. Лобовой вывод: на «Суперджетах» стало летать опаснее!

«Вот только авторам невдомек, что 2021 год – это первый год эксплуатации этого типа в «России», в течение которого и было поставлено большинство машин. То есть, в начале года летало 0 самолётов, в конце года – 66, а в конце 2022 года – 75. Получается, что рост количества инцидентов с SSJ линейно зависит от количества эксплуатируемых SSJ, - иронизирует Илья Шатилин. - При этом количество инцидентов с иностранными ВС, наоборот, сократилось: 31 в 2020 году, 29 в 2021 и всего 20 в санкционном 2022, но на этом авторы внимания, конечно, не акцентируют».

Затем «расследователи» нашли в открытых источниках данные о закупках запчастей и сделали вывод, что объемы поставок снизились в десятки раз. Правда, оговариваются, что «статистика неполная». Но о том, что импорт по «серым» схемам никто в принципе старается особенно не «светить», чтобы эти самые схемы продолжали работать, «независимым журналистам» невдомек.

И СНОВА ПРО ИРАН

Обязательная часть программы – наброс на Иран.

«Это, мол, сомнительное место для качественного обслуживания западных самолётов, потому что Иран летает на старых лайнерах. Дальше манипуляция уровня «бог»: средний возраст авиапарка в Иране превышает 20 лет, а в «Аэрофлоте» он чуть больше 6 лет, - отмечает авиаэксперт. - Как обстоят дела на самом деле: Airbus A330 «Аэрофлота», которые обслуживаются в Иране – 10-12 летние. A340 Mahan Air, которые обслуживаются там же – на 6-10 лет старше, и это практически одинаковые самолеты. Airbus построил Ирану современную авиационно-техническую базу для обслуживания самолётов в 2015-2018 годах во время послабления санкций».

Но «расследователи» об этом не в курсе.

Дальше – больше. Наш любимый жанр: «гадание по флайтрадару».

«Следите за руками: «как минимум 11,4% парка «Аэрофлота», S7 Airlines, «Победы», «России», «Уральских авиалиний», «Ютейр», «Nordwind» и др. не поднимались в небо более трех месяцев». При этом малозаметная сносочка: «учитывались также борта, поставленные на хранение до начала войны», - говорит главный редактор сайта FrequentFlyers.ru. - Однако мысль, которую тут доносят до читателя, заключается в том, что «часть этого парка может быть разобрана», а Савельев, который говорит, что ни один самолет не был каннибализирован – лжет».

О том, что практика перестановки запчастей с одних машин на другие во время ожидания поставок издавна существует во всём мире, авторы не говорят. Пусть обыватель думает, что самолеты просто разбирают до винтика, а их останки лежат возле ВПП в Шереметьево.

ЭКСПЕРТЫ-АНОНИМЫ

Интересно, что все опрошенные «эксперты» – сплошь анонимные, типа «бывших бортпроводников».

«Но экспертов нет, а авторы в авиационной тематике, похоже, не очень разбираются, иначе написали бы, чем MEL отличается от AOG, а C-Check и D-Check не называли бы «Проверкой типа С» и «Проверкой типа D»», - заметил Илья Шатилин.

Источник авиаэксперта в «Аэрофлоте» отметил, что «познания авторов в ТОиР (Техническое обслуживание и ремонт – ред.) находятся на уровне бабушек на лавочке, обсуждающих Нинку из третьего подъезда».

«Конечно, все написанное выше не означает, что проблем в отрасли нет: есть и технические, и экономические. Но поверить в то, что «отечественная гражданская авиация за считанные дни превратилась в изгоя с минимальными шансами на выживание» можно было разве что в конце февраля 2022 года. А сегодня транслировать такое можно только внушаемым людям без какого-либо критического мышления. Впрочем, в этом и задача подобных изданий: каждый день доносить до читателя мысль о том, что в России все плохо и нужно срочно бежать на митинг или хотя бы в сторону Верхнего Ларса», - резюмировал авиаэксперт.