Спектакли о войне Константина Богомолова и Андрея Житинкина как «глоток свежего воздуха»

В Театре на Бронной Константин Богомолов поставил спектакль «Вероника» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Такие совпадения бывают - тем более месяц май и великий праздник Победы.

Пьеса «Вечно живые» была написана в 1944 году, но получила широкую известность спустя 13 лет в 1957 году благодаря фильму Михаила Калатозова «Летят журавли». Фильм о трагической любви двух юных москвичей, которых навсегда разлучила война, оценили не только советские зрители. Картина получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1958-м.

В Театре на Бронной Константин Богомолов поставил спектакль «Вероника» (по имени главной героини, в фильме её сыграла Татьяна Самойлова). А в Малом режиссер Андрей Житинкин – «Летят журавли».

И судя по отзывам оба спектакля попали в сегодняшних день. Оказывается, патриотическая тема совсем не неформат, как пытались представить долгие годы. Наоборот, «глоток свежего воздуха», «такую постановку давно ждали», - пишут зрители в соцсетях.

И Житинкин, и Богомолов с пьесой Розова обошлись бережно. Без развлекательного эпатажа и обесценивания смыслов, в чем можно было заподозрить Константина Юрьевича. Его спектакль «Вероника» предельно корректен и к автору пьесы, и к самой теме, и к сегодняшнему зрителю. С большим уважением к тем, кто ушел добровольцем на фронт, что, конечно, со многим рифмуется. Кстати, Театр на Бронной перечислял деньги на восстановление Мариупольского драмтеатра, помогал (и продолжает помогать) семьям раненых и погибших защитникам Донбасса.

Для Андрея Житинкина тема Великой Отечественной войны - личная история. Два его деда не вернулись с войны. «Но наш спектакль не об окопах, а о том, что ломает война в душах человеческих, - говорит режиссер. - И еще, конечно, это посвящение нашим близким. Только любовь помогает выжить в условиях войны и не потерять себя. Сегодня очень важно подарить зрителям надежду…».

И то правда - не об окопах. И на Бронной и в Малом театре зритель не будет травмирован ужасами войны и кровавыми сценами. И «Вероника», и «Летят журавли» – это история любви в широком смысле - к семье, к девушке/юноше, к Родине, к людям. Война представлена как драма самых обычных людей. Как частная история конкретной семьи. История очень личная, отчасти бытовая, где есть не только трагическая любовь, но и подвиг, предательство, покаяние, большие потери и обретение новых смыслов. Абсолютно человеческая история, поэтому зритель эмоционально подключается.

Константин Богомолов использует давно освоенный им прием: артистов на сцене снимают на камеру. Их крупные планы выводят на экран, как в кино. Поэтому публике не надо всматриваться, вслушиваться (на артистах крошечные микрофоны), нет избыточной театральности. В «Веронике» в основном заняты молодые артисты Театра на Бронной. Главную героиню играет Яна Вилочкина, внешне чем-то похожая на Татьяну Самойлову.

В спектакле Андрея Житинкина в роли влюбленных героев - Бориса и Вероники - Андрей Чернышов и Варвара Шаталова. И тоже присутствует мультимедийность – на экране проецируется видеоряд, созданный Денисом Бродским. В финале на кадрах появляются счастливые лица солдат, вернувшихся домой победителями. У зрителей эти кадры вызывают облегчительные слезы.