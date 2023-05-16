«Учусь делать массаж сердца и искусственное дыхание»: Ведущая шоу «Маска» Регина Тодоренко ушла в медсестры

Регина Тодоренко Фото: социальные сети

Наступление блогеров в кино продолжается. Стоило только Анастасии Ивлеевой отыграть в сериале «Монастырь», блогер Дава (Давид Манукян) прорвался в проект Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!», а Регина Тодоренко — инстаграм-звезда, писатель и бывшая ведущая «Орла и решки» — готовится к новой роли.

— Пришлось пройти короткий курс медработника — это подготовка к роли, — призналась в соцсетях Тодоренко. — Съемки через неделю, а я должна уметь делать уколы, ставить капельницы, делать массаж сердца и искусственное дыхание.

Что за сериал или фильм, Регина не уточнила. Лишь еще больше усилила интригу, подчеркнув, что не успевает делать дела по дому и иногда даже «сходить в туалет». Недосып никак не помогает актрисе правильно организовывать время. И, тем не менее, она ставит перед собой все более амбициозные задачи.

Фото: кадр из фильма.

Стоит отметить, что это не дебют блогерки в кино. Ранее ведущая шоу «Маска» снималась в сериале «Секреты семейной жизни» — во втором сезоне проекта она сыграла комичную роль звезды соцсетей.