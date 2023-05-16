«Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки в Архангельской области

Штаб общественной поддержки «Единой России» стал новым форматом общения органов власти с людьми, отметила замсекретаря Генсовета партии, сенатор Дарья Лантратова.

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД

«Штаб общественной поддержки — это место, куда хочется возвращаться. Мы смогли найти формат работы, который привлекает современными мероприятиями, стилем в оформлении помещения. Сюда приходят в том числе те, кто не привык к общению на партийной площадке. Наша задача — оказать им помощь и содействие во всем. Штабы — продолжение работы «Единой России» в ответ на запрос людей изменить подходы к коммуникации», — сказала она.

Дарья Лантратова добавила, что штабы в каждом регионе отличаются друг от друга и их работа выстраивается в соответствии с запросами людей на местах.

«Это адресный подход. Например, в Удмуртии мы запускали информационные проекты, «МедиашколаPRO», то в Омской области больше упор сделан на медицину. Там был запущен проект «Доктор говорит». На Сахалине сделан упор на гуманитарную миссию», — рассказала замсекретаря Генсовета.

В свою очередь секретарь реготделения партии, губернатор области Александр Цыбульский подчеркнул, что площадка штаба должна стать центром взаимодействия и диалога между обществом, властью, партийными организациями, НКО.

«Это должно быть место, куда хочется приходить людям разных возрастов, разных социальных взглядов. Место, которое станет эффективным инструментом в решении многих проблем», — сказал он.

В ходе открытия штаба председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов предложил активной молодежи поработать волонтерами в летнем лагере в Мариуполе.

«С лета мы организуем в Мариуполе большой молодежный лагерь на 250 человек. Ребята будут благоустраивать общественные места, работать в больницах и МФЦ, заниматься с пенсионерами. Также будут выезжать в Бердянск помогать людям, которые были эвакуированы недавно в Запорожье», — сказал председатель МГЕР.

ГЕНЕРАТОР ИНИЦИАТИВ

Напомним, 13 мая штаб общественной поддержки «Единой России» открылся в Иркутске, 12 мая — в Воронеже и Тюмени (он стал первым в Уральском федеральном округе), 11 мая — в Ярославле. На партийных площадках будут обсуждаться новые законодательные и общественные инициативы, меры государственной поддержки, волонтёрские акции, интересные идеи и предложения граждан.

В апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу штабов общественной поддержки, созданных годом ранее.

Первый обновлённый штаб открыли в Ижевске. Позднее начали работать штабы в Южно-Сахалинске и Удмуртии. В 2023 году штабы общественной поддержки «Единой России» уже появились в Волгограде, Ульяновске, Иванове, Кемерове, Абакане, Новосибирске, Хабаровске, Рязани, Якутске, Нижнем Новгороде, Элисте.

Штаб общественной поддержки «Единой России» — это многофункциональное пространство для диалога между представителями партии и общества, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. В штабах общественной поддержки проводятся встречи, семинары, обучающие курсы. В каждом их них оборудована общественная приёмная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодёжная зона и детский уголок.