Куценко вспомнил, как Бред Питт пытался до него дозвониться, но Гоша не взял трубку — роль ушла Хабенскому

Российский актер мог попасть в голливудский блокбастер «Война миров Z» Фото: кадр из фильма

В последние годы все чаще наши актеры стали попадать в зарубежные проекты (Юлия Снигирь — в «Молодом папе», Алексей Серебряков и Мария Шукшина — в «МакМафии», Юрий Колокольников — в «Игре престолов» и проч.), однако еще лет 10 назад встретить фамилии наших соотечественников в одном ряду со звездами Голливуда можно было разве что только в известном анекдоте: «Смотрите на Первом канале: Джек Николсон, Арнольд Шварценеггер, Дмитрий Харатьян, Харрисон Форд и Джим Керри в фильме «Какого черта здесь делает Дмитрий Харатьян?!».

В ходе беседы в онлайн-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» Куценко вспомнил, как ему пришлось отказаться от съемок в американском постапокалиптическом боевике «Война миров Z» (2013), который продюсировал Бред Питт. Проблема — в знании языка.

— Я читаю и вижу, что через слово я как-то прочитать могу, но все вместе — не понимаю, — объяснил актер. — Это такой пренебрежительный, быстрый американский язык, как официанты разговаривают. И я осознаю, что не выучу это никогда.

Гоша даже вспомнил, как проходили переговоры со звездой Голливуда.

— Нас соединили по видео, он говорит — Гоша, шикарно играешь, — заверил артист. — Прочитай текст. Я, когда увидел его, думаю: ужас, позор! В итоге я психанул и выключил телефон.

Фото: кадр из фильма

После этого Куценко, испытывая муки совести и жгучее чувство стыда, натурально перестал брать трубки от Питта. В итоге на роль утвердили Константина Хабенского, которого Бред после премьеры якобы похвалил. Правда, всю роль русского артиста вырезал (официальная причина — излишняя кровавость сцены).

— Вырезали, и это очень обидно, — признался Хабенский. — Потому что мы сняли финал, и я потратил на это два месяца жизни.

Фото: кадр из фильма

Зато Гоша не прогадал: актер, в свою очередь, спокойно и без стресса снялся во второй части комедии «Елки», откуда его никто не вырезал.

Фото: кадр из фильма

Кстати, «КП» уже рассказывала эту историю двенадцать лет назад. Правда, тогда Гоша не смог озвучить название картины, в которую его звали.