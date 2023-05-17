Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 мая 2023 года: Кто из генералов зол на Зеленского, что сожгли в Киеве, кто даст незалежной кибербезопасность

Минувшей ночью с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по военным объектам в столице незалежной. Фото: REUTERS

Британские крылатые ракеты на Донбассе перехватывают быстро, но аккуратно

Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала два взвода и четыре автомобиля ВСУ. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя до 65 боевиков, две БМП, САУ «Акация». Южная группировка войск на Донецком направлении нанесла противнику такой урон: 215 националистов, пять бронемашин, семь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях отправлены во тьму 135 «воинов света», три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация». На Херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, САУ «Акация» и пять автомобилей. ВКС России в районах Варваровки и Красноармейска в ДНР сбили Су-24 и Су-25 ВСУ. Силы ПВО перехватили 7 ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты Harm, 7 снарядов РСЗО Himars и 22 украинских беспилотника. Может, Сунак другу-трагикомику списанные ракеты прислал?

Киевским военным объектам совсем не повезло

Минувшей ночью с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по военным объектам в столице незалежной. В частности, по данным Минобороны РФ, в Киеве был поражен американский ЗРК Patriot. Били гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Прямо под ребро. Хотя украинские СМИ, как обычно, рапортуют, что все русские ракеты сбиты.

А судьи кто - а судьи самостийные-неподкупные

Судьи Верховного суда незалежной накануне выразили недоверие председателю ВС Всеволоду Князеву. Подозревают, что он брал взятки. Доходило до трех миллионов баксов. Решение поддержали 138 из142 судей, собравшихся на внеочередное судебное заседание. За день до того Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Князева как раз за взятку в $3 млн. Пост председателя Верховного суда он занял 1декабря 2021 года. Понятно, что надо было успеть хапнуть быстро и много — но потерял бдительность. Учиться надо у старших товарищей на Банковой.

В Киеве решили, что они будут кибернетически защищены

В МИД Украины заявили, что Киев официально присоединился к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE). У штаб-квартиры Киберцентра в эстонской столице подняли украинский флаг. В украинской столице поблагодарили страны-спонсоры CCDCOE и выразили «особую благодарность» правительству Эстонии. Любопытно, что центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности был основан 15 лет назад по инициативе именно этого прибалтийского государства. Ну, теперь в Киеве могут спать спокойно у своих компьютеров — киберграница на замке. На надежном эстонском замке.

Незалежной вдруг стало не хватать топлива

Николай Колесник, замминистра энергетики самостийной, заявил о слишком малом запасе топлива в стране. По его данным, в случае прекращения поставок, Киев сможет удовлетворять свои потребности в нефтепродуктах от 10 до 30 дней. Колесник скорбит: «Это критически мало. Нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас горючего». Его ведомство планирует создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта. Хорошие планы. Только планировать на три месяца вперед настоящие эксперты вам не советовали бы.

В ЮАР хотят мира на Украине, но Киев сомневается

Сирил Рамафоса, президент ЮАР, заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе Африки по незалежной. По словам, Рамафосы, план получил «настороженную поддержку». Он добавил, что Москва согласилась принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, а Киев вроде и готов, но сомневается. И сообщил, что ЮАР не будет принимать какую-то одну из сторон конфликта. И вообще выступает за срочное прекращение боевых действий. Ай, молодца!

Первая леди просит корейцев прислать хоть чего-нибудь

Елена Зеленская, супруга шестого президента незалежной, пока тот выпрашивает самолеты в Европе, встретилась с главою Южной Кореи Юн Сук Ёлем. Ну и попросила «нелетальную военную помощь» для своей героической страны. Например, миноискатели. Президент Юн Сок Ёль в ответ заявил, что Южная Корея будет оказывать активную помощь Киеву. Зеленская также обратилась с просьбой об участии южнокорейского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины. Например, в Херсоне, где, по ее словам, проживает много этнических корейцев. Сразу видно, что первая леди Украины в Херсоне не была давно. Корейцы на помойке, устроенной рагулями, не живут.

В ООН вдруг узнали, что Буданов - террорист

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН ,заявил, что Организация Объединенных наций выступает против любых террористических актов. Так он отреагировал на брифинге на просьбу прокомментировать высказывания руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что его структура стоит за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России, и что надо убивать русских по всему миру. «Я не видел эту цитату. Но мы, конечно, выступаем против любых терактов», - сообщил Дюжаррик. Не читал, но осуждаю.

Генералы критикуют Зеленского за близорукость

Сергей Кривонос, генерал ВСУ в отставке и бывший заместитель юкомандующего силами спецопераций, заявил, что Зеленский допустил серьезный просчет, полагая, что украинская армия сможет легко противостоять России. В интервью телеканалу «Фабрика новостей» Кривонос сообщил: «В прошлом году Зеленский рассказывал, как мы сломали хребет российской армии. Уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия». Именно в неправильной оценке состояния российских Вооруженных сил, по мнению украинского генерала - причина последующих неудач ВСУ. Открыл Америку.

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