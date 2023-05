Мороженое вам не лекарство: чем опасно лакомство для диабетиков

Мороженое для людей с диабетом – это точно не полезный продукт Фото: Shutterstock

Недавно в журнале The Atlantic (Could Ice Cream Possibly Be Good for You? - The Atlantic (turbopages.org)) появилась статья историка общественного здравоохранения Дэвида Мерритта Джонса, в которой он собрал удивительные факты о мороженом. Вернее, различные исследование о молочных продуктах и их влиянии на здоровье людей с лишним весом. И некоторые из них приводят в изумление.

В первых рядах факт о том, что мороженое способно сократить риски сердечно-сосудистых проблем у диабетиков:

«Употребление половины чашки мороженого в день (около 65 граммов) у диабетиков было связано с меньшим риском проблем с сердцем. Излишне говорить, что сама идея о пользе десерта с насыщенными жирами и сахаром вызвала удивление», - пишет Джонс.

Факт был связан с исследованием 2018 года. Но его автор Андрес Корат ссылался на другое: «Мы проверили старые идеи, используя данные исследования, начатого в 1985 году, в ходе которого отслеживалось появление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у более чем 5000 молодых людей. Увидев результаты, мы знали, что оно будет очень резонансным и противоречивым. Практически по всем направлениям (будь то продукты с низкой или высокой жирностью) молочные продукты, как оказалось, помогают предотвратить у людей с избыточным весом развитие синдрома резистентности к инсулину, предшественника диабета. Согласно цифрам этого исследования у «десертов на молочной основе» (пудинг и мороженое) эффект был в 2,5 раза больше, чем у обычного молока!»

Что удивительно – ни 30 лет назад, ни 5, ученые так и не смогли найти ответ, почему же мороженое так действует на людей с лишним весом и склонностью к диабету.

- Однозначно могу сказать, что мороженое для людей с диабетом – это точно не полезный продукт, - говорит д.м.н., врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова. – Жир и сахар – это то, что нельзя рекомендовать для людей с проблемами эндокринной системы. Но мороженое несет одну большую пользу – эмоциональную. Позволив себе лакомство, люди с повышенное тягой к сладкому (и не обязательно с уже имеющимся диабетом) испытывают гедонистическое наслаждение. Возможно, в какой-то конкретный момент это наслаждение для них единственное и очень острое. В такие моменты случается большой выброс гормонов счастья. А они, как известно, действуют оздоравливающе на все органы, включая сердечно-сосудистую систему. Ну и улучшение настроения, как ни крути, тоже делает нас добрее, заставляя сердце биться ровнее. Больше никакой пользы, увы, не вижу (в 65 граммах мороженого белка или каких-то минералов, например, кальция так мало, что их не стоит принимать во внимание). Так что называть мороженое лекарством для диабетиков я бы не стала ни в коем случае.