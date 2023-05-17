Там чудеса, там сидр бродит: Как чех в российской глубинке производство яблочного алкоголя наладил

Хоть сидр и считается западноевропейским напитком, на Руси тоже была культура пития забродившего сока яблок. Ее Ян Йираско и решил возродить. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Нельзя говорить, что у нас в России все плохо и мы раздолбаи, - рассуждает Ян Йираско. Пригретые весенними лучами, мы сидим на лавочке возле сидрового цеха и беседуем о вечном - как сделать так, чтобы жизнь в стране наладилась.

Ян - гражданин Чехии, но с 2005 года живет в России. Его основная специализация - мехатроника (автоматизация систем производства и роботизация). Благодаря ей он оказался в Калуге, благодаря ей же нашел любовь всей жизни. И речь не только о его жене Наталии, но и о стране, которую Ян искренне любит.

ЯЗЫК УЧИЛ ПО ФИЛЬМАМ

Йираско пригласили в Россию для работы в автопроме, который в начале 2000-х набирал обороты - иностранные компании создавали у нас заводы по сборке автомобилей, приглашая специалистов из разных стран.

Россия никогда не была ему чужой. Родился Ян полвека назад в Чехословакии. В школе учил три языка - родной чешский, братский русский и международный английский. Позже выучил немецкий.

- С тех времен я помню рассказы про величие СССР, Ленина и Сталина. А как заказать чашку кофе в кафе, нас не учили. Пришлось осваивать язык уже на месте, - вспоминает Ян.

Ян «гонит» сидр традиционным способом - это не меньше 10 месяцев выдержки. Фото: Из архива героя публикации

«Живой» язык он учил по фильмам, книгам и музыке. Яну нравилось читать Пушкина, сидя на лавочке в Летнем саду в Петербурге, и одновременно слушать музыку Скрябина.

- Когда на экраны вышла комедия «Ирония судьбы-2», я на нее ходил шесть раз. Но только с четвертого раза понял, о чем речь, - вспоминает Ян. - Пересмотрел всего Михалкова. Его фильм «12» рекомендую всем иностранцам в России. Только на этой картине можно понять те 12 типажей, которые встречаются в нашей стране.

НЕЖНАЯ СТАЛЬНАЯ РУЧКА

Наталия - сибирячка, в Калугу переехала из Сургута. Ян познакомился с ней в 2008 году на калужском заводе Volkswagen. Оттуда ему, кстати, пришлось уволиться из-за отказа переводиться в другое отделение за границей.

- Неужели не было желания уехать жить в Европу? - спрашиваю Яна.

- Мы сразу решили жить в России. Жена так и сказала: остаемся здесь, покупаем участок, высаживаем сад. Никто не сказал мне сразу, что если ты женишься в России, то это пожизненный приговор, - смеется чех. - Она обняла меня своей нежной ручкой, а эта ручка оказалась стальной.

И все же семья часто бывала в Европе. В Чехии у Яна живет брат, в Великобритании дочери Яна учили английский язык. А сам он постигал там премудрости производства сидра.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЯБЛОКО ЯБЛОКУ РОЗНЬ

Но почему именно сидр?

- Хотелось делать продукт, который будет локальным - характерным для Калужской области, - объясняет Ян. - Сидр хоть и популярный в Европе напиток, но в России у него тоже есть своя история. Забродивший сок яблок был любим народом и в царские времена. К тому же в нашем крае много яблок.

Подходящий участок площадью в 30 гектаров нашелся под Мещовском, рядом с деревней Торкотино. Территория бывшего совхоза показалась идеальной - простор, хорошая почва, никаких производств в округе.

Кстати, в мире существует 7500 сортов яблок, но для сидра подходят несколько десятков. Антоновка, Рождественское, Жигулевское прекрасно плодоносят в Калужской области.

Небольшая ремарка. Яблоко для сидра отличается от тех, что лежат на прилавках магазинов. Сладкие сочные плоды не годятся в производство. Настоящему сидру подходят жестковатые, терпкие на вкус яблоки с кислинкой, которые Йираско покупает в местных хозяйствах.

Оборудование - пресс и мойку - брали импортное. Оно надежнее. Зато линия розлива - нижегородская.

ОТ ВЗРЫВА ДО ЛУЧШИХ ОТЗЫВОВ

Эксперименты с сидром Ян проводил дома, в ванной. Отжимал яблоки, заливал сок в емкость с гидрозатвором и ждал, когда закончится брожение. Иногда оно заканчивалось хлопками - из-за неправильного наполнения, излишней сладости и т. д. Опытным путем удалось разработать несколько рецептур, которые можно было запускать в производство. К этому моменту семья вложила в сидровое дело более 20 млн рублей, практически все накопления.

- Первый год, это был 2018-й, проходил сложно, - вспоминает Ян. - Мы десятки сортов перебрали, пока отладили нужную температуру для купажа. Только с третьего года заявились на лицензии, получили разрешение Росалкогольнадзора на производство, оформили сертификаты. Сейчас у нас вместе со мной четыре сотрудника, перерабатываем 300 тонн яблок в год. Это 150 тысяч литров сидра.

Ян «гонит» сидр традиционным способом - это 10 - 12 месяцев выдержки. Хотя некоторые сидроделы умудряются с помощью искусственных дрожжей добиться нужного результата через 3 - 4 месяца. Так затраты на производство ниже, прибыль больше. Но Ян против нарушения природного процесса брожения. Потому оптовая цена его сидра высокая - 150 - 160 рублей за пол-литра.

Продукцию Йираско можно встретить не только в Калужской, но и в соседних областях. В основном в ресторанах, немало частных заказов. Цены - от 220 до 820 рублей за бутылку.

- Недавно на выставке «Продэкспо» к нам подошел один из крупнейших производителей сидров со своим технологом, - рассказывает Ян. - Попробовал наш напиток и спрашивает технолога: «Почему их сидр пахнет яблоками, а наш нет?» Это был самый лучший отзыв!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Ян, почему вы так любите Россию и верите в нее? - спрашиваю на прощание.

- Если не любить, то нельзя здесь жить. Можно бесконечно скучать по европейской жизни и скулить от тоски. А можно верить в нашу страну и делать свою работу так, чтобы за нее не было стыдно. От этого мы все станем только лучше и честнее.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НЕ ЯБЛОКОМ ЕДИНЫМ

Отпуск по-европейски

Планы у Яна масштабные. Помимо сидра, он запускает проект по производству пива и развивает агротуризм.

- Я помню чешские полуразваленные деревни на границе с Германией, которые поднялись как раз за счет агротуризма, - поясняет сидродел. - Мы уже поставили несколько домиков, где можно остановиться на сутки-двое. Недалеко водохранилище с прекрасной рыбалкой, будут велосипеды для прогулок. Хозяева порадуют туристов отличной кухней. Это знаменитая европейская выпечка - трдельники, мещовский гусь, запеченный на яблоках. И сидр, конечно же.

К слову, 3 июня отмечается Всемирный день сидра. В этот праздник на ферме Яна пройдет очередной «Торкотино фест». Здесь будет все: музыка, воздушный шар, отличная еда, напитки. В прошлый раз на праздник приехало около 800 человек, в этом году ждут еще больше гостей.