Обогнали фильмы Гая Ричи и Бена Аффлека: «Вызов» и «Чебурашка» вошли в топ-50 самых популярных картин 2023 года в мире

Семейная сказка «Чебурашка» стала самым популярным проектом в мире. Фото: Кадр видео

Кажется, текущий год войдет в историю российского кино как один из самых злачных. Еще даже половины года не прошло, а на большие экраны вышли уже как минимум два суперхита, собирающие рекордную кассу.

Семейная сказка «Чебурашка» и космический блокбастер «Вызов» ворвались в перечень самых популярных в мире проектов по понятным причинам: первый проект собрал 6,78 миллиарда рублей (только в России, а впереди и мировой прокат), второй — почти 1,5 миллиарда рублей.

Фото: Кадр видео

Солидные показатели помогли русским фильмам войти в список самых популярных в мире проектов. По данным американского портала The Numbers, считающего сборы от фильмов по всему миру в режиме реального времени, две русские картины обосновались в топ-50.

Фото: Кадр видео

И если «Вызов» скромно расположился на предпоследней строчке, то «Чебурашка» забрался на 20-е, обойдя довольно громкие проекты: «Air: большой прыжок» (85,4 миллиона долларов) Бена Аффлека, «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» (27,5 миллионов долларов) и «Переводчик» (15,2 миллиона долларов) Гая Ричи.