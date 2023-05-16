Звезды на большой кинопремьере Карена Шахназарова: похудевший и здоровый Петросян, брутальный Крюков и полуобнаженная Ребенок

Евгений Петросян пришел смотреть приключенческий детектив без жены, в ультрамодном жакете и заметно схуднувшим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 мая вечером в столичном кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». С 18 мая приключенческий детектив будет в прокате – в кинотеатрах покажут как режиссер Константин Станиславский и публицист Владимир Гиляровский расследуют таинственное убийство в московских трущобах.

Константин Крюков играет Константина Станиславского. Его персонаж существует частично и в реальной истории, и вымышленной. Актер на фото на фоне своего персонажа — с усами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первыми зрителями стали гости светской премьеры. На красной дорожке поздравлял с премьерой режиссера и народного артиста Карена Шахназарова другой народный артист Евгений Петросян. Евгений Ваганович впервые появился на публике после того, как попал в больницу – модный (в удлиненном песочном жакете), слегка похудевший и очень бодрый: «Не надо преувеличивать и нагнетать! Планово был в больнице 2 дня». Кажется, что Петросян сбросил не менее 5 кг.

Народный артист Петросян за последний месяц похудел на 5 кг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполнитель роли Константина Станиславского актер Константин Крюков рассказал, что о такой роли артист может только мечтать: «Был предварительно прочитан весь литературный материал, мы пробовали разные образы. Меня очень волновало наше внешнее несходство, но мы пытались его как-то нивелировать за счет усов, волос.. Карен Георгиевич устроил нам очень интересные репетиции. Спектакли, которые снимали на основной сцене МХАТа — мы репетировали, используя заметки самого Станиславского – там прописаны актерские задачи, которые он ставил, и мы пытались это воплотить. Очень подробно: современные режиссеры так не работают, вплоть до того – куда ты стал, куда посмотрел, как почесал нос, что в этот момент подумал…» Брутальный красавец Крюков привлекал внимание еще и потому, что весь день обсуждают в социальных сетях его еще одну главную роль. По слухам 38-летний актер сыграет главную роль в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Режиссер Шахназаров впервые снял приключенческую детективную историю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Пореченкова на красной дорожке рассказал о личности Гиляровского, которого сыграл: «Блестящий публицист, прекрасный писатель, замечательный и озорной человек – правильный русский парень. Я буду радоваться если у картины будет продолжение. Это приключенческий жанр на нашей замечательной русской истории. О нашей замечательной русской истории, литературе нужно рассказывать, ее нужно экранизировать».

Михаил Пореченков внешне похож на своего героя писателя Гиляровского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пореченков также ответил на частый «премьерный» вопрос журналистов на красной дорожке – чем пришлось ему пожертвовать ради этой роли: «А у нас жертвенная профессия. Нам все время приходиться чем-то жертвовать – личным временем, спокойствием, к сожалению, семейным счастьем иногда… А что делать?» Кстати, режиссер отметил безусловное внешнее сходство Пореченкова и Гиляровского.

Карен Шахназаров рассказал на премьере: «Никогда не снимал такой жанр. Мне хотелось сделать легкую, приключенческую детективную историю с хорошим финалом, чтобы зритель получал удовольствие, отдыхал».

Актриса Александра Ребенок единственная, кто пришел на премьеру в красивом вечернем наряде — платье оказалось с откровенным разрезом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сюжет картины совмещает прозу Гиляровского с сюжетами Артура Конан Дойла. Потому и актриса Александра Ребенок нашла отсыл к Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, а заодно посмеялась: «За несколько дней перед премьерой не увидела в триллере своего мужа, удивилась, подумала, что видимо интрига, что он там занят… » Ребенок пришла в элегантном платье и с пикантной деталью — откровенным разрезом: актуально, модно, красиво и уместно. Кстати, у ее супруга Алексея Верткова большая роль в картине. Убедиться можно будет, начиная с 18 мая в кинотеатрах.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередная экранизация «Мастера и Маргариты», кастинг на роль Талькова и Бондарчук и Хабенский в сериале про 90-е (подробнее)