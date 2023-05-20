Вождями СССР были Кубышкин, Иванович и Лимонадный Джо

Ленин и Сталин в мире больше известны по псевдонимам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приятно остаться в памяти потомков под собственной благозвучной фамилией или прозвищем, полным обожания. Ну, как князь Владимир Красное Солнышко, например. Но куда чаще народ помнит правителей по их псевдонимам... Ровно 110 лет назад в Вене была опубликована статья «Марксизм и национальный вопрос», автор которой скрывался под мало кому известной тогда фамилией Сталин...

Сегодня мы расскажем о тайнах псевдонимов и прозвищах лидеров нашей страны.

Старик

Лидера партии большевиков Владимира Ульянова мир знает под именем Ленин. Но первый псевдоним Володя придумал себе в 9 лет. Его старшая сестра Анна вспоминала: их брат Александр затеял семейный рукописный журнал. Он был редактором, Анна - литературным критиком, а юные Володя и Оля Ульяновы - литсотрудниками. Вова тогда подписывался Кубышкин.

В 23 года он принимал участие в марксистском кружке студентов Питерского технологического института как Петербуржец. В 25 лет статью «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» Ильич подпишет К. Тулин (тулить - скрываться. - Авт.). В 26 лет в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге Володя стал известен как Старик («Так его прозвали за обнаженный лоб и большую эрудицию», - писал будущий глава Госплана СССР Глеб Кржижановский). В 27 лет революционер написал книгу «Развитие капитализма в России» за авторством Владимира Ильина.

Петрович и Петров (Petroff) - фамилии, которые глава большевиков использовал на рубеже XIX и XX веков.

Лениным он стал в декабре 1901 года, когда в журнале «Заря» опубликовал главы статьи «Аграрный вопрос и «критики Маркса» под псевдонимом Н. Ленин. Хотя многие думают, что это произошло лишь в 1912-м, когда состоялся массовый Ленский расстрел рабочих. Племянница вождя Ольга Ульянова писала, что великий дядя взял великий псевдоним по имени русской реки. Историк Владлен Логинов считал, что Ильич использовал паспорт умершего мирового судьи Николая Ленина. Есть и другие версии. Словом, почему Ленин, до сих пор доподлинно неизвестно.

Коба

У продолжателя дела Ленина Иосифа Джугашвили был известный миру псевдоним - Сталин.

Уменьшительное прозвище Сосо от полного Иосиф у уроженца грузинского Гори, сына осетина Виссариона, было с детства. А в 26 лет, после побега из ссылки в селе Новая Уда Иркутской губернии, к нему прикипела кличка Коба. Так звали героя повести «Отцеубийца» Александра Казбеги.

- Он хотел стать вторым Кобой, знаменитым борцом и героем, - рассказывал друг детства Сталина Иосиф Иремашвили. - Лицо его сияло от гордости, когда мы звали его Кобой.

В 28 лет под псевдонимом Иванович он фигурирует в протоколах IV партсъезда РСДРП. В 34 года берет фамилию Сталин. Причем сначала с инициалом - К. Сталин (возможно - Коба Сталин).

В 1913 году выходит первая работа будущего «отца народов» «Марксизм и национальный вопрос». За подписью Сталин. По мнению историка Вильяма Похлебкина, псевдоним Сталин - от Евгения Сталинского, одного из переводчиков «Витязя в тигровой шкуре» на русский. По другой версии - от перевода части фамилии (Джуга - «сталь»). Третья версия - от фамилии революционерки Людмилы Сталь, с которой будущий вождь познакомился в ссылке.

Колхозник

Никита Хрущев партийной клички уже не имел. А вот прозвища ему народ придумывал самые приземленные.

Колхозник - за неустанное стремление обогнать США по производству мяса и молока и попытку освоить целину.

Кукурузник - за то, что после визита в американский штат Айова, где росла кукуруза в человеческий рост, Хрущев загорелся идеей засеять все поля СССР этой культурой. Кукурузу пытались сажать чуть ли не у полярного круга.

Хрущ - производная от фамилии. Как известно, хрущ - огромное семейство жуков.

Двубровый орел

Леонид Брежнев начинал партийную и государственную карьеру в годы, когда было не до публикаций в печати под псевдонимами.

В 46 лет 1-й секретарь ЦК компартии Молдавской ССР с легкой руки Сталина стал Молдаванином. На XIX съезде партии в Москве вождь народов увидел статного лидера южной республики и улыбнулся: «Какой красивый молдаванин!» (Хотя Брежнев был русским.)

Писатель и историк Рой Медведев в книге «Политические портреты» приводит слова Хрущева, который называл Брежнева Балериной в годы его работы в Днепропетровске - якобы за то, что Леонидом Ильичом крутили, как хотели. А Валерий Харазов, работавший и в аппарате ЦК КПСС, и в Алма-Атинском горкоме, вспоминал про прозвище Коломбина - за то, что Брежнев «всем хотел нравиться, и это у него получалось».

За слабость к награждениям уже в качестве генсека в народе его звали Дважды Ильич Советского Союза. За выдающиеся брови и тягучую речь - Двубровый орел и Бровеносец в потемках, обыгрывая знаменитый фильм «Броненосец «Потемкин».

Боцман

Самый закрытый советский лидер, Юрий Андропов до начала комсомольской карьеры в начале 1930-х дважды ходил по Волге, будучи учащимся Рыбинского техникума - штурвальным на теплоходе «Заготовщик» и на пароходе «Яков Свердлов». Так в 17 лет он становится Боцманом, хоть такой должности никогда не занимал. Одно из стихотворений Андропова (а генсек писал стихи) называлось «Письмо волжского боцмана Николая Попикова председателю Мао Цзэдуну». В 28 лет у Андропова появляется кличка Могикан. Судя по архивным документам ЦК ВЛКСМ, в 1942 - 1944 годах Юрий Андропов, секретарь Петрозаводского горкома ВКП(б) с позывным «Могикан», организовывал подполье в оккупированных немцами районах Карело-Финской республики.

Меченый

Михаил Горбачев, последний генсек ЦК КПСС, первый и последний Президент СССР, инициировал не только перестройку и гласность, но и антиалкогольную

реформу. Благодаря появлению 7 мая 1985 года Постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения» 54-летнего генерального секретаря партии в народе прозвали

Минеральный секретарь.

Из той же серии - прозвище Лимонадный Джо, но оно было менее распространено.

Тогда же, в 1985-м, появилась и злая кличка - Меченый, из-за родимого пятна на лбу. В народе ходили слухи, будто это печать зла и что правитель приведет страну к беде.

Ну а прозвище Горби, которое активно использовали на Западе, появилось в декабре 1984-го, когда Горбачев еще не был первым лицом СССР и встречался в Британии с премьером Маргарет Тэтчер. Она позже заявляла: «Горби - человек, с которым можно иметь дело».

В ТЕМУ

А как называют лидеров России?

Борис Ельцин

Е.Б.Н. - так, аббревиатурой из первых букв фамилии, имени и отчества, называли за глаза первого Президента России в его окружении (это сокращение, например, часто употреблял бывший охранник Ельцина Александр Коржаков в своих мемуарах). Использовали и прозвище Дед.

Дмитрий Медведев

Вот что премьер, третий президент, ныне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев однажды сообщил в интервью «Комсомолке»: «Есть вещи, которые мне не нравятся. Это понятно. Но когда меня в интернете называют Димоном, это нормально абсолютно, по-человечески. Там же среда такая... Ну что, Димон? Меня так и в детстве называли».

Владимир Путин

Как-то в Сочи президент страны, отвечая на вопросы воспитанников «Сириуса», сообщил: «Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов. У всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации».