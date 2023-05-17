Разоблачение Артиста: Разгадай рисунок-детектив

Разоблачение Артиста Фото: Сергей СОКОЛОВ

В одном из южных городов объявился маньяк. Прозвали его Артист. Каждое преступление он совершал в разных образах, но были общие черты, по которым стало понятно, что это один и тот же человек. При опросе потерпевшие описывали мужчину среднего роста, шатена с большим носом, руки - в перчатках. Некоторые говорили, что преступник на костылях, носит усы. Другие уверяли, что он выглядит интеллигентом с тростью, в шляпе и очках. А кто-то вообще считал, что преступник - подросток в кепке и шортах.

В ходе расследования арестовали четверых подозреваемых. Капитан Правдолюбов, внимательно изучив внешность арестованных, быстро вычислил маньяка. А вы сможете?

Ответ

Маньяком по кличке Артист оказался подозреваемый под № 1. Кожа на его лице темнее, чем на руках: преступник постоянно носил перчатки, чтобы скрыть татуировку на руке.