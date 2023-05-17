Военная спецоперация на Украине 17 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 мая 2023 года.

Группировка «Восток» ликвидировала мобильную группу ВСУ на двух пикапах на южнодонецком направлении и разведгруппу на запорожском направлении.

На Марьинском направлении ситуация осложнена постоянной переброской резервов ВСУ. При этом российская армия продолжает продвигаться вперед, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Российские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по Вооруженным силам Украины в районе Авдеевки, а также сорвали попытку ротации войск противника в районе Марьинки.

Российские военнослужащие высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом «Кинжал» уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в столице Украины.

Вооруженные силы (ВС) России авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод около населенного пункта Красное, расположенного в Донецкой Народной Республики (ДНР), где украинские войска осуществляли переброску своих подкреплений в Артемовск.

Российские военнослужащие из подразделения 4-й мотострелковой бригады за сутки отразили 10 атак со стороны Украины. Это происходило в районе Красного в ДНР. Штурмовики продолжали наступление на западе Артемовска.

Российские танкисты десять часов отстреливались от ВСУ из подбитого танка и вернулись живыми.

Российские войска не выпускает по военным объектам Украины столько гиперзвуковых ракет «Кинжал», сколько якобы сбивают украинские системы противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.