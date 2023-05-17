Канны-2023 – это модный шок: «сутулое» платье Катрин Денев, синие волосы Хелен Миррен, помятая Ума Турман и растолстевший Джонни Депп

Кэтрин Зета-Джонс пришла с мужем Майклом Дугласом и дочкой Кэрис Фото: REUTERS

Красная дорожка на открытии 76-го Каннского международного кинофестиваля удивила множеством модных провалов и парочкой удачных образов. Мы рассмотрели модные и странные выходы в Каннах со стилистом Анваром Очиловым.

Ума Турман пришла на красную дорожку с 21-летним сыном Фото: REUTERS

Турман выгуливала платье Dior и уже была раскритикована за то, что наряд плохо «отпарили» Фото: REUTERS

53-летняя Ума Турман пришла на красную дорожку с 21-летним сыном. Парня зовут - Левон Роэн Турман-Хоук и он очень похож на свою моложавую маму, и тоже снимается в кино. Ума Турман выгуливала платье Dior и уже была раскритикована за то, что наряд плохо «отпарили» - он оказался мятым. Но с точки зрения стиля – безупречно, подтверждает эксперт Анвар Очилов: «Тренд 2023 года на натуральность и естественность во всей красе – макияж сделан так, чтобы остаться «невидимым» и подчеркнуть черты лица, убрать недостатки кожи. Отличное сочетание пудрового оттенка платья с красной накидкой. Чокер – актуально».

Хелен Миррен пришла на красную дорожку в голубом платье от Del Core и с волосами оттенка наряда Фото: REUTERS

77-летняя Хелен Миррен выглядит лет на 15 моложе. Актриса пришла на красную дорожку в голубом платье от Del Core и с волосами оттенка наряда. Чем спровоцировала массу насмешек: нарядная бабушка пришла ругаться в ЖЭК. Опытная звезда периодически раскрывала веер с надписью «оно того стоило», предвосхищая бурные обсуждения по смене имиджа. Стилист Анвар Очилов объяснил, что Миррен не красила волосы: «Как бы я ни любил творчество этой актрисы, и множество предыдущих ее сногсшибательных выходов… Увы. На этот раз стильный провал – ужасно просто все. Главное - цвет ей не идет. И оттенок больше подходит к пижамным нарядам, а не к вечерним платьям. Если бы платье было насыщенного бордового, черного, зеленого цвета, то смотрелось бы иначе. Здесь накладные пряди голубого цвета – разве что смешно, подходит для комичного образа или для анимации».

79-летняя Катрин Денев в прекрасной форме Фото: REUTERS

79-летняя Катрин Денев в прекрасной форме. Но с нарядом ошиблась. Стилист объясняет: «Плечи-крылья – модно. Но не здесь. Платье плохо скроено, из-за чего «крылья» сделали красивую актрису просто сутулой. Силуэт наряда квадратный испортил фигуру и впечатление от артистки. Очень удачные и актуальные цвет волос, укладка, макияж. Но одна важная деталь – неудачно сшитое платье и впечатление испорчено».

Мерьем Узерли получает «приз зрительских симпатий» за идеальное корсетное платье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

39-летняя Мерьем Узерли получает наш «приз зрительских симпатий» за идеальное корсетное платье с церемонии открытия. Корсеты – тренд сезона. Стилист доволен: «Безупречный крой – летящее платье принцессы. Лучший образ красной дорожки. Есть все: немного пикантности, максимум женственности и элегантности».

У Зеты-Джонс прекрасное платье: актуальный крой декольте и струящийся силуэт Фото: REUTERS

53-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла с мужем Майклом Дугласом и дочкой Кэрис. У Зеты-Джонс прекрасное платье: актуальный крой декольте и струящийся силуэт – прекрасное модное решение для вечернего летнего выхода на свадьбу, юбилей или фестиваль.

Джонни Депп удивил – всю ночь после церемонии открытия обсуждают его лишний вес Фото: REUTERS

59-летний Джонни Депп удивил – всю ночь после церемонии открытия обсуждают его лишний вес. Когда успел набрать? Актер выглядит «в меру упитанным мужчиной», которому этот лишний вес совсем не идет.

Виктория Боня стала самой пернатой на дорожке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

43-летняя Виктория Боня стала самой пернатой на дорожке. Блогер и экс-участница «Дома-2» пришла в платье Ziad Nakad. Платье красивое, но выглядело она странно – наряд больше подходит для карнавала или тематической вечеринки. Такие носят на кинофестивали если хотят привлечь внимание публики, эпатировать. Боня много лет живет неподалеку от места проведения фестиваля – в Монако и получает приглашение на «дорожки» и показы от одного из спонсоров мероприятия.

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