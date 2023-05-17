Мужа Нюши, продающего тренинги за миллион рублей, подозревают в неуплате налогов

Нюша с мужем Игорем Сивовым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Год назад Нюша и ее муж Игорь Сивов перебрались из Москвы в Дубай. Певица объясняла поклонникам: переезд был необходим для эффективной работы супруга. Избранник звезды называет себя «мастером ресурсного состояния», «магистром психоанализа», бизнес-коучем, амбассадором культуры «Осознанного родительства», автором психологических курсов и тренингов по лидерству, отношениям с собой и с миром. В общем, крупным специалистом в том, что приносит неплохие деньги обладателям хорошо подвешенного языка.

Сивов проводит ретриты на Мальдивах, Бали, в Турции и других курортных странах. Стоимость участия в его тренингах – почти миллион рублей. За эту немаленькую сумму Игорь обещает научить клиентов «слышать свой внутренний голос».

«Мы будем проходить глубокие практики по наполнению ресурсным состоянием и изменению мышления, снятию ограничений, которые мешают легкому достижению целей и проживанию жизни в кайф», - обещает Игорь.

По следам недавних скандалов с блогерами Лерчек и Блиновской деятельностью Сивова заинтересовались российские активисты. Общественная организация «Зов народа» обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить мужа артистки на наличие задолженностей перед налоговой службой.

Супруга певицы и раньше не раз критиковали за инфоцыганство.

«Муж Нюши говорит о себе, что он магистр психоанализа. Решила послушать умные рекомендации. На середине потеряла начальный смысл ценной мысли. Магистр это вам не какой-то там психолог. Девочки, можете перевести, что он сказал, не поняла, как мне сейчас думать, чтобы думать в будущем?» - написала как-то в своем Telegram-канале продюсер Мария Погребняк.

Под влиянием мужа Нюша тоже решила сменить сцену на инфобизнес. Певица объявила, что поставила музыкальную карьеру на паузу, поскольку собирается продвигаться как коуч. Артистка выпустила ряд марафонов на разные темы, при этом цена на участие в ее курсах доходит до 500 тысяч рублей.

Певица с мужем и двумя детьми живет в Дубае. Фото: соцсети.

42-летний Сивов, хоть и позиционируется себя как гуру самоанализа, на самом деле не имеет образования психолога или педагога. Раньше он был скромным чиновником в Казани, с 2014 года работал в местной мэрии. Женившись на звезде, Игорь стал активно заявлять о том, что он – успешный коуч. Кроме инфобизнеса Сивов исполняет обязанности главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Однако судя по тому, какой роскошный образ жизни он ведет, о поддержке юношеского спорта Игорь давно забыл.

Если верить соцсетям, муж Нюши много ездит по миру и останавливается исключительно в люксовых отелях. На курорты Сивов предпочитает летать бизнес-классом. Пару лет назад супруг Нюши объяснил, почему он не собирается экономить на себе. По словам Игоря, к перелетам бизнес-классом он пристрастился благодаря жене.

«Не забывайте, каждый ваш выбор, будь то в пользу "Mercedes S class" или отечественной "Лады", бизнеса или эконома — это энергия. Каждый ваш выбор ведет вас к желаемому. Только благодаря своей жене я в корне переосмыслил все, что связанно с полетами, путешествиями и другими передвижениями. Когда вы экономите на себе, вы экономите на своей жизни. А экономя на своей жизни, вы экономите на окружающих. Просто и понятно», - написал Сивов в соцсетях.

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