Алкоголик, насильник, антисемит: Против адвоката Трампа подан красочный иск

Руди Джулиани. Фото: REUTERS

В Верховный суд Нью-Йорка подан иск против бывшего мэра Города Большого Яблока, личного адвоката Трампа, 78-летнего Руди Джулиани.

Иск подала некая Ноэль Данфи, которая утверждает, что с 2019 по 2021 год была нанята Джулиани, который затем не только уволил ее без объяснения причин, но и ни цента не заплатил.

Но это жалоба – самая невинная из всех, изложенных на 70-и страницах, богато иллюстрированных фотографиями и скриншотами с мобильного телефона. Также среди обвинений – принуждение к сексу, антисемитские и расистские высказывания.

Журналисты получили копию иска, и теперь американские СМИ смакуют его подробности.

По словам Данфи, требующей в качестве компенсации от Джулиани $10 миллионов, ее бывший работодатель настаивал на том, чтобы «удовлетворение его сексуальных потребностей было частью ее обязанностей». Истица пишет, что Джулиани требовал, чтобы она работала полностью обнаженной или в коротких шортах с американским флагом, которые он специально приобрел для нее.

Также бывший мэр обожал, чтобы Данфи занималась с ним оральным сексом именно в моменты, когда он говорил по телефону. Якобы ему нравилось это потому, что позволяло «чувствовать себя Биллом Клинтоном». В перерывах между звонками он заставлял истицу смотреть БДСМ-порноролики.

Cреди обвинений, выдвинутых против бывшего мэра Нью-Йорка, есть и принуждение к сексу, а также антисемитские и расистские высказывания. Фото: REUTERS

Данфи называет бывшего шефа «законченным алкоголиком». Она говорит, что редко видела его трезвым. И настаивает, что шеф любил хвастаться тем, что может нарушать американские законы потому, что обладает особым иммунитетом от преследований, и даже может организовать для преступников помилование за $2 миллиона.

Джулиани оказались не чуждыми расизм и антисемитизм: Данфи слышала, как он говорил, что у еврейских мужчин – маленькие пенисы, а негры и латиноамериканцы бьют женщин, потому что «это является частью их культуры».

Из офиса Джулиани уже поступили первые комментарии. Там сообщили, что Данфи никогда не работала ни на самого адвоката, ни на его компанию. «К сожалению, когда вы являетесь общественно значимой персоной, то обязательно становитесь своеобразной мишенью для хищников», - заявил адвокат бывшего мэра Роберт Костелло.