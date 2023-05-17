Дмитрий Песков о предложениях отменить советский Указ о передаче Крыма Украине: Лучше обратиться к авторам этой идеи

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - В последнее время снова начали звучать предложения отменить указ Президиума Верховного Совета СССР от 1954 года о передаче Крыма Украине. Тогда же был принят и закон на этот счет. Вот как к этим инициативам относятся в Кремле? И стоит ли еще что-то оформлять документально, если Крым и без того - все равно наш?

Эту тему журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля в среду, 17 мая.

- Честно говоря, я ничего не знаю об этих инициативах, — сказал Песков, — я не слышал и не видел, и не знаю, кто их высказывает.

Я тут же отреагировал:

- Дмитрий Сергеевич, могу сказать…

- Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив, — заметил пресс-секретарь. - Лучше обращаться к авторам (таких идей. - А.Г.)

Дальше состоялся такой разговор.

- Нет, я просто напомню – это руководитель парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение, чтобы такое обращение в Конституционный Суд России подготовили его подчиненные. И, буквально вчера, Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма, его также озвучила.

- Понятно. Я думаю, что есть смысл обратиться к ним за разъяснениями. Вы их получите обязательно.

- Спасибо.