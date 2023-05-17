Устойчивое развитие регионов Евразии обсудят на II Евразийском экономическом форуме

Мероприятие состоится в Москве 24-25 мая

Инвестиционный потенциал регионов Евразии, современную систему образования и здравоохранения, а также комфортную городскую среду и устойчивое региональное развитие обсудят участники сессии «Евразия регионов» в рамках Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве. Оператор события – Фонд Росконгресс. В текущих условиях особое место занимает межрегиональное сотрудничество.

Тесные экономические связи регионов стран Евразийского экономического союза формируют почву для реализации перспективных межрегиональных проектов, способствуют углублению производственных, научно-технических связей, решению проблем повышения качества и уровня жизни населения государств ЕАЭС.Ожидается, что в дискуссии примут участие губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, губернатор Гегаркуникской области Республики Армения Карен Саргсян, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, руководитель ГКУ «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации» Денис Салий.Модераторами сессии выступят заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства России в органах ЕАЭС в 2023 году. Целью форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Программа форума включает проведение порядка 35 сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки», «Стратегический блок» и блок Делового совета ЕАЭС. Помимо этого, в рамках ЕЭФ состоится подведение итогов первого конкурса климатических проектов «Зеленая Евразия», цель которого – поиск эффективных практик по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, а также иных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств Евразийского экономического союза.

Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие Евразийского экономического союза, которое проводится поочередно в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Первый Евразийский экономический форум состоялся 26 мая 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан). Мероприятие ориентировано на руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, первых лиц, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.