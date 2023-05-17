Высмеяли даже в Британии: Лиз Трасс опозорилась в ходе визита на Тайвань

Лиз Трасс посетила Тайвань и вступила в заочный спор сразу с двумя нынешними европейскими лидерами. Фото: REUTERS

Лиз Трасс - экс-премьер Британии, находившаяся у власти рекордно короткое время, всего 49 дней, - посетила Тайвань и вступила в заочный спор сразу с двумя нынешними европейскими лидерами. Первому досталось президенту Франции Макрону, который недавно заявлял, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня. Трасс его укоротила так: «Со стороны европейских стран совершенно безответственно «умывать руки» в вопросе Тайваня». Намек на француза был настолько явный, что все сразу же догадались.

А вот вторым деятелем, которому бесподобная в своей некомпетентности Лиз жестко попеняла за неправильную политику в отношении Китая, стал ее преемник на посту премьера Риши Сунак. Тот в последнее время, не отрицая, что именно Пекин является для Британии «самой главной долговременной угрозой», все же допускает, что с китайцами надо сотрудничать по некоторым вопросам, например, по климату. Трасс без сомнения отрубила: «Мы не можем иметь большую интеграцию с китайской экономикой». И тут же призвала закрыть действующие в Великобритании отделения института Конфуция.

Все у Лиз очень просто. Выступая в тайваньском аналитическом центре Prospect Foundation, она чеканила: «Мы не можем притворяться, что у нас есть эффективное сдерживание без жесткой силы». Это, понятно, о Китае. Забавно, что почти в это же время госсекретарь США Блинкен на слушаниях в конгрессе заявлял: «Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны». Может, врал? А Трасс как раз и резала правду-матку?

Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита украинского президента в Великобританию. Фото: REUTERS

Тайвань находится «на переднем крае глобальной битвы за свободу», заявила Лиз. Где тут «мы не ищем конфликта…»? Наоборот, Трасс призвала «свободные страны» взять на себя обязательства по «освобождению» Тайваня и быть готовыми поддержать это конкретными мерами. Например, создать «экономический НАТО» для борьбы с «авторитарным Пекином». Она и приехала на остров, чтобы продемонстрировать поддержку нынешним властям Тайбэя, которые добиваются признания «независимости».

Кстати, до Трасс на Тайвань приезжала в качестве британского экс-премьера лишь Маргарет Тэтчер. Было это почти тридцать лет назад. Тэтчер - кумир Лиз, о чем всем известно. И она во многом подражает этому кумиру. Может, и на Тайвань приехать ее соблазнили не только высокие гонорары за выступление, но и желание почувствовать на себе тень «железной леди»? Но, похоже, судьба опять сыграла с незадачливой Лиз злую шутку. Китайский официоз Global Times обильно процитировал негативные оценки ее визита, появившиеся в британской прессе. Например: «Неуклюжее вмешательство опального премьер-министра ставит под угрозу хрупкие отношения с Пекином». Еще: «Последнее, что нужно тайваньскому народу, - это помощь Трасс». «Разве эти замечания не звучат так, как могла бы сказать редакция Global Times?» - зло замечает газета в своей редакционной статье о визите Трасс.

В сравнении с известным визитом на Тайвань уже бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, резко обострившего американо-китайские отношения, от нынешнего визита Лиз Трасс вряд ли наступят какие-либо серьезные последствия. Китайцы ее просто высмеяли, да и сами британцы фактически пожурили.

Единственное, что толкового можно вывести из всей истории, это лучшее понимание глобальных целей Запада. Ведь не могла же Трасс нести полную отсебятину, даже при всей своей, скажем так, оригинальности. Из сказанного ею в Тайбэе можно смело делать вывод: цель «свободного мира» - превратить Тайвань в форпост «глобальной битвы за свободу», фактически в Украину 2.0. То есть Запад вполне созрел, чтобы открыто драться уже не только с Россией, но и с Китаем. Не сдержала Лиз язык за зубами. Да мы и так об этом знали…