Макрон в гневе и ярости: Антиправительственные активисты избили родственника президента Франции

Эммануэль Макрон в гневе. «Это неприемлемо, это отвратительно», - так прокомментировал французский президент нападение на внучатого племянника первой леди Бриджит Макрон. Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон в гневе. «Это неприемлемо, это отвратительно», - так прокомментировал французский президент нападение на внучатого племянника первой леди Бриджит Макрон.

- На него напали, потому что он наш родственник, - продолжил Макрон. - Я считаю, что это нападение абсолютно неприемлемо, и как президент Франции скажу, что это отвратительно.

Неизвестные напали на 30-летнего Жана-Батиста Тронье поздним вечером понедельника, вскоре после того, как в эфир вышло интервью Эммануэля Макрона, где он в очередной раз подтвердил свою приверженность пенсионной реформе. Молодой человек собирался домой, когда его застали врасплох возле семейного магазина шоколада, которым уже шесть поколений управляет семья Тронье в Амьене, расположенном на севере Франции. Нападающие ударами по голове сбили Жана-Батиста с ног и начали избивать. Как уже потом поняли родные Тронье, неизвестные прекрасно знали, чей он родственник, и хотели свести с президентом счеты, поквитавшись с ним. Напоследок атаковавшие в нелестных выражениях высказали все, что они думают о Макроне, его жене и всем их семействе.

- Они перешли черту, я шокирован этим, мне страшно, - заявил журналистам отец пострадавшего Жан-Александр Тронье. - В этот раз они зашли слишком далеко.

Он также напомнил, что семья Тронье (родственники Бриджит Макрон) давно и регулярно получают угрозы: их магазины шоколада обещают разгромить, а их продукцию требуют бойкотировать.

- Наш магазин не участвует в политике. Эммануэль Макрон не имеет никакого отношения к нашему бизнесу, - говорит Жан-Александр.

Бриджит Макрон, как и ее супруг, осудила нападение на своего племянника, назвав это трусостью, глупостью и актом насилия.

- Я солидарна со своей семьей и нахожусь с ними постоянно на связи, - добавила первая леди Франции. - Такое насилие может привести только к худшему.

Полиция Амьена сообщила, что арестовала восемь человек, подозреваемых в нападении на Тронье. Среди них - шестеро мужчин и две женщины. Предполагают, что они местные антиправительственные активисты, в частности, выступающие против пенсионной реформы. Отмечается, что их регулярно видели возле городской ратуши среди демонстрантов.