Охота на блогеров: налоговая добралась и до "королевы Рунета" Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева. Фото: Даниил ОПАРИН

Быть самым богатым блогером - а именно такой статус Настя Ивлеева получила в 2021 году, заработав 2,7 млн долларов, нынче небезопасно: к тебе приковано внимание не только подписчиков, но и налоговой инспекции, а там и до следователей недалеко. В этом весеннем сезоне ФНС, похоже, решила стать главным ньюсмейкером, устроив проверку всей блогосферы. Уж больно шальные да серые миллионы там крутятся, а в бюджет капает шиш да маленько.

Итак, после Лерчека и Блиновской налоговики пришли за Настей Ивлеевой: как сообщают Телеграм-каналы, всем компаниям, которые заказывали услуги у фирм блогерши в 2020-2022 годах, требуется в 10-дневный срок предоставить договора, акты приема-передачи услуг, деловую переписку, счета на оплату и прочие документы. Но что это значит на самом деле?

- Как правило, такие письма говорят о том, что налоговый орган достаточно серьезно заинтересовался организацией и проводит проверку, которая вообще-то не является каким-то рядовым фактом, - объясняет сайту KP.RU адвокат Тимур Матвеев. - Обычно в таких случаях проверяющие видят, что состоялась какая-то сделка, а налог в бюджет не был уплачен. В итоге, собрав всю необходимую информацию, налоговики уже будут дальше решать, есть ли основания для выездной проверки, доначисления налогов и так далее.

Итак, в налоговой хотят знать, за что фирмы-партнеры платили деньги ООО "Ивлеева Продакшн" и ИП Узенюк (это настоящая фамилия блогерши, которая осталась с ней после развода).

После Лерчека и Блиновской налоговики пришли за Настей Ивлеевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Часто бывает, что компания перечисляет деньги какому-то контрагенту, например, за услуги перевозки. А когда налоговая начинает проверять, выясняется, что в организации числится только один генеральный директор, автомобилей на балансе нет, и фактически оказать услуги перевозки, которые заявлены в платежном поручении, контрагент не мог, - продолжает адвокат Матвеев. - Получается, что фактически деньги выводились. Это грозит доначислением налогов, включая пени и штрафы. А кроме того, к проверке также подключают сотрудников ОБЭП, и если нарушения подтверждаются, все материалы уже передаются в Следственный комитет, который может возбудить уголовное дело.

Между тем, если все партнеры подтвердят реальность услуг, оказанных Настей Ивлеевой, и обоснуют их стоимость, то вопросы отпадут сами собой.

Однако в фирме блогерши уже начались какие-то странные движения: по данным KP.RU, всего за несколько дней до проверки налоговой Ивлеева переписала свою фирму на управляющего Анну Самакову: с 14 апреля к этому бизнесу Настя не имеет никакого отношения. Но ответственности за нарушения (если они, конечно, были) это не снимает, ведь ФНС проверяет период, когда компанией "королева Рунета" рулила единолично - ей и отвечать за сомнительные сделки.

Отметим, что бизнес, который Ивлеева отдала другом человеку, всегда был успешным. Так, за прошлый год компания "Ивлеева Продакшн" заработала 122 млн рублей, из них 46 - чистая прибыль.

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