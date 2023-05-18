«Любовь и тайны Тумахана». Летом в России эксклюзивно начнут показывать филиппинские сериалы

В последнее время в России огромным спросом пользуются турецкие мелодрамы. Представительницы прекрасной половины человечества с удовольствием следят за страстями и сложными переплетениями судеб турецких героев. Но в ближайшие время зрители смогут разнообразить досуг новыми премьерами филиппинского производства, которые, судя по сюжетным линиям, не менее любопытные и захватывающие.

Ранее фильмы и сериалы, снятые в этой стране, на российском ТВ не выходили, так что зрителей ждет действительно большая премьера. Филиппинский контент пользуется популярностью во многих странах мира. Кстати, Нетфликс взял некоторые их фильмы на свою платформу. А теперь многие киноленты будут доступны и у нас. Российский оператор Триколор заключил сделку с филиппинской телекомпанией GMA Network на эксклюзивный показ зарубежного контента.

Первым многосерийным фильмом, который зрители смогут увидеть уже в августе, станет приключенческий проект «Любовь и тайны Тумахана» (Crocodile Whisperer). В главной роли снялся Руру Мадрид. Сюжет разворачивается вокруг мальчика по имени Лолонгу, который очень любит животных, и приятелем которого стал крокодил Дакила. Для российского зрителя это может показаться немного необычным, но тем и интереснее. О дружбе с рептилией герой никому не рассказывает, старается держать это в секрете, так как опасается за жизнь своего приятеля. Там, где он живет, на хищников охотятся. В какой-то момент Лолонг открывает в себе удивительные способности к регенерации, и узнает от подруги о древнем племени, которое обладало похожими способностями. Возможно, он один из их потомков. Свои способности мальчик направляет в доброе русло – всячески помогает местным жителям.

В фильме 38 серий. Премьера сериала состоится на канале собственного производства Триколора «Романтичное», а также в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ», где зрителям уже доступна внушительная коллекция сериалов разных стран.

Это не единственный филиппинский сериал, который увидит российский зритель. Планируется показ различных фильмов. Триколор сейчас занимается адаптацией иностранного контента для русскоговорящих зрителей.

- Мы работаем с производителями контента и профессиональными актерами дубляжа, чтобы максимально бережно локализировать сериалы, сохранив аутентичность речи и образов героев, - подчеркнули в пресс-службе оператора.

По данным директора по производству контента Триколора Марины Гаспарян, так как зарубежные проекты востребованы среди зрителей, компания стремится открыть аудитории новые интересные контентные направления.

- Мы уверены, что эти зрелищные, трогательные истории о понятных жизненных ситуациях с экзотическим колоритом будут высоко оценены нашей аудиторией, - добавила Марина Гаспарян.