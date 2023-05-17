С Банщиком из Подмосковья Сергеем Кузнецовым Анастасия познакомилась в студии программы «Давай поженимся!»

Бывший любовник Анастасии Волочковой до комы избил жену-гадалку. 46-летний Сергей Кузнецов, известный как банщик, задержан. Его молодую супругу по имени Анастасия спасают врачи. У женщины внутреннее кровотечение, от побоев опухло все лицо и тело.

Бывший любовник Анастасии Волочковой до полусмерти избил молодую супругу Анастасию, на которой женился в декабре 2022 года. Как сообщает life.ru, 46-летний банщик набросился на женщину в квартире в Бауманском районе Москвы. Жестоко избив несчастную, мужчина сбежал.

Соседи, услышав истошные крики, вызвали полицию и "скорую". Анастасию с внутренним кровотечением и множественными травмами привезли в реанимацию. Врачи борются за жизнь девушки, ее ввели в кому.

Кузнецова задержали. Как рассказал мужчина на допросе, причиной ссоры якобы стала измена, в которой созналась девушка.

Их роман оказался мимолетным. Танцовщица бросила ухажера Фото: соцсети

Напомним, Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Вскоре они уехали отдыхать на Мальдивы на новогодние праздники за счет балерины, но их роман оказался мимолетным. Танцовщица бросила ухажера.

Сергей недолго горевал. В 2022 году Кузнецов женился на гадалке Анастасии. Свадебные фото пары облетели светские издания, а банщик заявлял о серьезности своих намерений.

Стоит отметить, что ранее появилась информация, что Кузнецов был судим за кражу. Об этом в эфире Первого канала заявлял актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова. "Это мошенник, это бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году... Сейчас он в розыске", - сообщал Сафронов в шоу "Пусть говорят". Сергей же в ответ заявил, что у него нет судимости.