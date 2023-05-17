Герой спецоперации «Z» старший сержант Исмаилов поддержал пехоту точным ракетным ударом

Старший сержант Магомед Исмаилов и лейтенант Сергей Воронин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит» , - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

БЬЕТ ТОЧНО УПРЕЖДАЯ ВРАГА

Лейтенант Сергей Воронин

«Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Сергея Воронина выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке подразделений российских мотострелков на важном рубеже обороны. Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты, усиленной танками и БМП. Находясь под огнем украинских националистов, Воронин обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего самоходно-артиллерийского взвода, а также взаимодействие и координацию с другими российскими артиллерийскими подразделениями. Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, гаубичный артиллерийский дивизион открыл огонь по врагу. В ходе выполнения боевой задачи Воронин грамотно определял точки прицеливания, с безупречной точностью передавал координаты противника, упреждая врага по времени. В результате огня российского артиллерийского подразделения было уничтожено отделение мотопехоты боевиков, две боевые бронированные машины иностранного производства, а также поражен полевой склад боеприпасов противника. Благодаря умелому руководству вверенным подразделением, профессионализму и отваге лейтенанта Сергея Воронина, а также слаженным действиям его подчиненных, была сорвана атака противника, украинским боевикам был нанесен серьезный урон, а его войска были отброшены на исходные позиции».

ПОДДЕРЖАЛ ПЕХОТУ РАКЕТНЫМ УДАРОМ

Старший сержант Магомед Исмаилов

«Командир боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) старший сержант Магомед Исмаилов, обороняя стратегически важный населенный пункт, выполнял боевые задачи в составе реактивного артиллерийского дивизиона по артиллерийской поддержке и прикрытию российских мотострелковых подразделений. Находясь на линии боевого соприкосновения, подвергаясь артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов, старший сержант Исмаилов своевременно выявил выдвижение личного состава, автомобильной и бронетанковой техники боевиков в направлении российских позиций. Доложив старшему начальнику о перемещении противника, и получив команду на его уничтожение, Магомед, оперативно определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения националистов с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей и атаковал их прицельным артиллерийским огнем. Благодаря профессиональным навыкам Исмаилова, а также слаженности работы экипажа, были уничтожены боевая машина пехоты, бронеавтомобиль и до десяти националистов. Поразив бронетехнику и пехоту противника, Исмаилов оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район.

Профессиональные и самоотверженные действия старшего сержанта Магомеда Исмаилова сорвали атаку боевиков, противник был своевременно обнаружен и понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Населенный пункт остался под контролем российских подразделений».