Если кофе бодрит, диабет вам не грозит: Британские ученые провели новое исследование и удивились

Казалось бы – пей кофе и худей! Но все не так просто Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередное интересное исследование представили британские (ну не смейтесь!) ученые.

Вот как о нем пишет известный ученый, популяризатор науки Анча Баранова: «Похоже, кофеин вносит вклад в защиту от диабета второго типа и набора веса. Те, у кого генетика предрасполагает к поддержанию высокого уровня кофеина в крови (то есть одна чашечка на весь день «вставляет») - меньше склонны и к перебору по весу и к инсулин-резистентности. А те, кому одной чашечки мало, - могут добрать. Исследование проведено по данным так называемой Менделевской Рандомизации - очень мощного статистического инструмента, способного отличать причинные связи между двумя наборами данных от просто ассоциаций».

Суть исследования в том, что у нас есть генетическая предрасположенность к кофеину – у кого-то он циркулирует в крови дольше, у кого-то меньше. И те, кого кофеин бодрит дольше, по статистике, были более худыми, поэтому у них был ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Казалось бы – пей кофе и худей! Но все не так просто. Как отметил доктор Дипендер Гилл, ученый-клиницист из императорского колледжа Лондона, который входил в группу исследователей: «Конечно, людям не следует начинать пить больше кофе или чая, чтобы попытаться похудеть. Ведь это может иметь побочные эффекты: трудности со сном, учащенное сердцебиение, повышенная возбудимость. Люди не должны менять свой образ жизни или поведение, тем более, что пока непонятно, почему метаболизм кофеина у одних идет быстрее, а у других медленнее. Но наши результаты следует использовать для направления дальнейших исследований, включая потенциальные клинические исследования»

- Кофе, как и любой качественный напиток, если пить его не более одной-двух чашек в день, – это хорошо, - говорит к.м.н., эндокринолог Зухра Павлова. – Но у кофе, помимо его несомненных плюсов, есть и существенные минусы. Первый – он вызывает привыкание. И не столько физическое, сколько психологическое. Мы все живем в стрессовом ритме и поэтому иногда приходится «подхлестывать» себя. А кофе часто – хороший «кнут» и «пряник» одновременно. У него не только бодрящий эффект, но и приятный запах. А еще он дает ощущение законного перерыва. Встать и налить себе чашку кофе – это право на кратковременный отдых посреди рутины. К концу недели, когда мы устаем, количество чашек кофе может резко вырасти.

Вторая не самая приятная сторона кофе – мы редко пьем его черным. Часто добавляем сахар или сироп, сливки или молоко. Кто-то пьет кофе с печеньем или шоколадом, конфетами. А все это уже значительно увеличивает калорийность, а, значит, опасность инсулинрезистентности, и как следствие – развитие диабета в будущем.

Третье – большинство людей часто пьют кофе после еды. Или даже во время еды (особенно на завтрак). И просто не представляют уже себе жизнь без этого ритуала. Но кофе, как кофеин - и танинсодержащий напиток, связывает большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь – железа, кальция и магния. И в целом избыточное потребление кофе уменьшает количество кальция в крови. Это стимулирует синтез паратгормона (вырабатывается паращитовидными железами), что может привести к увеличению паращитовидных желез и уменьшению плотности костной ткани. А это уже риск развития остеопороза и возможных гормональных нарушений.

Так что кофе, конечно, прекрасен, но только в ограниченных количествах. Как отметила Зухра Павлова, сейчас проводится очень большое количество разнообразных исследований на различные темы. Что, безусловно, хорошо – они работают на медицинскую статистику, аналитику. Но часто их результаты могут противоречить один другому. Поэтому важно критически подходить к новым научным данным и следовать принципу разумности – не бросаться в крайности и соблюдать привычный режим питания.

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