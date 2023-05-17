Росгвардия организовала передвижные выставки к Международному дню музеев

Фото: Росгвардия

18 мая военнослужащие и сотрудники музеев Росгвардии отметят профессиональный праздник - Международный день музеев открытием в войсковых частях передвижных выставок, посвященных истории и основным этапам становления и развития войск правопорядка.

Совершить виртуальную прогулку по залам Центрального музея Росгвардии сегодня может каждый желающий.

Видеоэкскурсии в рамках Международного дня музеев проводит старший научный сотрудник Марина Земерова. Она отлично знает историю войск правопорядка с момента создания внутренней стражи России в 1811 году по настоящее время.

Вниманию зрителей представлены экспонаты разных времен и этапов становления войск правопорядка от старинных мундиров, портретов и кремневых ружей 18-го века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автобронеотряда времен Гражданской войны и боевых трофеев Росгвардии из зоны специальной военной операции.

В преддверии своего профессионального праздника сотрудники Центрального музея Росгвардии представили также уникальную передвижную выставку о борьбе войск НКВД с украинским нацподпольем и сегодняшних героях СВО.

«Экспозиция объединила два исторических периода борьбы войск правопорядка против фашизма – «Войска НКВД против бандитизма на Украине в 1940-1950-е годы 20-го века» и «Участие войск национальной гвардии в специальной военной операции». На выставке представлены изъятые в боях с националистическими бандами на территории Западной Украины с середины 1940-х до середины 1950-х годов самодельный бандитский пистолет-пулемет, немецкий пистолет «парабеллум», самодельный бандитский нож, оригинальная карта районов Западной Украины с отмеченными на ней районами действия бандгрупп, схемы организации бандитами схронов на местности, подготовленные оперативными работниками штаба 21-й стрелковой бригады войск НКВД, наградной пистолет командира 82-й дивизии войск НКВД полковника П.В. Клокова, отличившегося в борьбе с бандитизмом», - рассказали KP.RU в пресс-службе Росгвардии.

По словам сотрудников ведомства, особенность современной части экспозиции в том, что при ее подготовке использовались фотографии, сделанные непосредственными участниками специальной военной операции.

На кадрах разрушенные жилые дома, образовательные и лечебные учреждения, объекты инфраструктуры, убийство мирных граждан и боль людей. Все это свидетельствует об агрессивной политике украинских властей по отношению к жителям Донбасса.

Отметим, что сегодня Фонд Центрального музея Росгвардии насчитывает более 35 тысяч единиц хранения, которые уже переходят и в его виртуальную версию.

Фото: Росгвардия

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

17 мая в Музее Победы стартует цикл открытых уроков, посвященных вкладу деятелей культуры в Великую Победу. Для учащихся Москвы пройдет девять тематических встреч в рамках выставки «Герои фронта и тыла» программы «Школьный музей Победы».

Ребята узнают об артистах фронтовых бригад и театров, живописцах и композиторах, которые посвятили свое творчество войне и Победе.

«Особенностью и важной частью каждого урока станут музыкальные концерты, во время которых прозвучат песни о войне.

А 20 мая в Музее Победы в рамках акции «Ночь музеев» пройдет мероприятие, посвященное героям СВО. В интерьере выставочного проекта «Zaветaм Vерны» реальные истории о спецоперации расскажут ее участники. Из зоны СВО на встречу приедут советник главы ДНР Ян Гагин, участник спецоперации Даниил Безсонов, военкор Глеб Эрвье, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, который расскажет о героях Чеченской Республики, многие другие герои, а также их родственники.

Кроме того, гостям впервые представят портреты «ГЕРОИческая летопись: Специальная Военная Операция».

КСТАТИ

К «Ночи музеев» присоединиться даже профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Стадион клуба – ВЭБ Арена – проведет акцию вечером 20 мая. В рамках акции клуб приглашает болельщиков на эксклюзивную экскурсию: у каждого будет возможность посетить домашнюю раздевалку ПФК ЦСКА, выйти на футбольное поле под гимн клуба, пробить по воротам, сфотографироваться с различными кубками и многое другое.