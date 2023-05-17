Российская аудитория радио «Комсомольская правда» превысила 5 млн человек в неделю

"Комсомолка" традиционно лидирует по годовому росту аудитории Фото: Иван МАКЕЕВ

Измерения проводились компанией Mediascope с октября 2022 года по март 2023 года. Радио «Комсомольская правда» традиционно лидирует по годовому росту аудитории среди других информационно-разговорных радиостанций страны.

О растущей популярности контента радиостанции говорит и тот факт, что среди слушателей Радио «Комсомольская правда» существенно возросла численность молодёжи. Так, за год количество слушателей до 19 лет выросло вдвое, а численность аудитории в возрасте до 39 лет за тот же период увеличилась на 85%.

Справка: Радиостанция «Комсомольская правда» — информационно-разговорное радио с круглосуточным вещанием. Радио вышло в эфир в феврале 2009 г. (Москва 97,2 FM). С тех пор демонстрирует рост популярности и интереса радиослушателей. В настоящее время вещание охватывает более 400 населенных пунктов. В любом городе мира радио «Комсомольская правда» можно слушать на сайте fm.kp.ru, платформах iOS, Android, itunes, tunein, Москва-ФМ и др. Еженедельная аудитория радиостанции по данным компании Mediascope превышает 5 млн. человек. Посещаемость сайта radiokp.ru – 3,5 млн. посетителей в месяц (по данным Яндекс Метрика). Общее число подписчиков в соцсетях радио «КП» — 855 тысяч.

В эфире радиостанции: новости, авторские программы экспертов и известных журналистов КП, программы на актуальные темы дня, аналитические передачи, радиомарафоны. Участники эфира: корреспонденты КП (более 500 по стране), известные гости и эксперты, профессиональные ведущие, радиослушатели.

Особенности эфира: свежая и актуальная информация в режиме реального времени, обсуждение актуальных социальных и политических тем, дискуссии оппонентов, общение со слушателями в прямом эфире.

Среди наиболее ярких наград радиостанции:

• «Лучшая новостная радиостанция», «Лучшая деловая радиостанция» (RSA);

• Премия «Герои пера», победитель в номинации «За социальное партнерство»;

• Победитель конкурса «СМИротворец»