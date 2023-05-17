Цены на окрошку выросли немножко: за год любимый летний суп подорожал всего на 2,5%

За год набор продуктов для приготовления окрошки по классическому рецепту подорожал всего на 2,5% Фото: Shutterstock

Картошка - всему голова! Именно благодаря ей, родимой, окрошка за год почти не подорожала. Такой вывод сделали эксперты компании «Чек Индекс», которая анализирует данные с миллиона российских онлайн-касс.

Стоило температуре на улице подняться выше +20, как аналитики бросились нарезать… Простите, анализировать наши с вами затраты и цены на ингредиенты любимого летнего супа. И оказалось, что за год набор продуктов для приготовления окрошки по классическому рецепту подорожал всего на 2,5%. Между прочим, эта цифра практически не отличается от общей инфляции: как сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин, за год цены у нас выросли на 2,3%.

Но это средняя температура по окрошке. А дьявол кроется в ингредиентах: среди них есть как резко взлетевшие в цене, так и аномально подешевевшие.

Как уже сказано, главный «виновник» столь низкого роста цен - картофель. За год он подешевел на 33%. Заметно подешевели укроп и яйца. А вот огурцы и редиска подорожали примерно на четверть (подробнее см. «Только цифры»).

Причины ценовых скачков понять несложно. Картошка подешевела из-за того, что год назад она стоила аномально дорого (напомним, индекс окрошки высчитывается по сравнению с ценами мая 2022 года). Поставки из-за границы срывались, доллар стоил сотню рублей... Сейчас ситуация устаканилась – и с поставками, и с курсом. Так что картошка просто пришла к своей нормальной цене.

Что касается редиски с огурцами, то они сейчас продаются в основном тепличные. На их выращивание тратится много электричества. Цены на которое, напомним, в прошлом году поднимали дважды – в июле и декабре. В результате (по данным Росстата) электроэнергия в стране за год подорожала на 13,5%. Потому и выросли цены на тепличные овощи.

А уже скоро на прилавки начнут поступать отечественные овощи, выращенные под открытым небом. Цены на них снизятся. Следом должен упасть и индекс окрошки. Ждем с аппетитом!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почем окрошка для народа

Ингредиент и Рост/снижение цены за год*

Редис + 28%

Картофель -33%

Яйца -7% 5 штук

Огурцы +25%

Вареная колбаса +1%

Сметана +1%

Квас +6%

Лук +5%

Укроп -21%

*По данным ресурса «Чек Индекс» на первую половину мая.