Инфляция в России ниже, чем в Европе. Как так может быть?

Во многих странах были зафиксированы исторические рекорды по инфляции
Фото: EAST NEWS
В половине европейских стран цены на продукты за прошлый год выросли более чем на 20%. Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством «РИА Новости». Там подсчитали, как выросли цены на продовольствие в Евросоюзе за последний год, если считать с 1 апреля 2022 года.
Оказалось, что во многих странах были зафиксированы исторические рекорды по инфляции. Минимальный рост — в Швейцарии. Максимальный — в Венгрии. При этом в среднем цены на продовольствие в европейских странах выросли на 15 — 20% (подробнее — см. графику). На этом фоне аномальной выглядит российская продуктовая инфляция — всего 2,4%. С чего вдруг такая диспропорция?
На самом деле все это по большей части игры со статистикой. Разница хоть и большая, но не такая сумасшедшая, как кажется на первый взгляд. Сейчас попробую объяснить, как так вышло.
Дело в том, что в России резкий рост цен произошел как раз в марте-апреле прошлого года. Тогда цены на продовольствие подскочили чуть ли не на 15%. И после этого рост резко затормозился, а несколько месяцев (летом и в начале осени) у нас и вовсе была дефляция. То есть, цены на большинство продуктов в это время падали. В итоге, если брать период с 1 апреля прошлого года по 1 апреля этого, получится, что цены вроде как почти не выросли. Хотя, если посмотреть данные за прошлый год, то они были гораздо выше — около 12% годовых.
В Европе ускорение инфляции началось позже - лишь летом прошлого года, когда резко подскочили цены на газ и минеральные удобрения. Они тогда достигли рекордных значений. И это отразилось на стоимости продовольствия. Нынешние цифры отражают весь рост, который произошел за это время в Европе. При этом через несколько месяцев данные придут в норму. Например, в августе двузначных цифр по годовой инфляции в большинстве стран уже не будет.
Тем не менее ситуация с ценами на продовольствие в Старом Свете действительно аномальная. Экономическая политика в Европе дала сбой. По сути, европейские власти стали заложниками собственной санкционной политики. Искусственно ограничили объемы поставок продуктов из России, при этом не смогли увеличить собственное производство и экспорт из других стран. А расплачиваются за все это простые европейцы.
Как выросли цены на продукты в Европе*
Венгрия +45%
Словакия +28,2%
Литва +27,6%
Сербия +25,4%
Польша +24%
Германия +21,2%
Великобритания +19,2%
…
Норвегия +8,6%
Кипр +7,1%
Швейцария +6,3%
Россия +2,4%
*По расчетам РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы (с марта 2023-го по март 2022 года).