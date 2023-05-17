Инфляция в России ниже, чем в Европе. Как так может быть?

Во многих странах были зафиксированы исторические рекорды по инфляции Фото: EAST NEWS

В половине европейских стран цены на продукты за прошлый год выросли более чем на 20%. Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством «РИА Новости». Там подсчитали, как выросли цены на продовольствие в Евросоюзе за последний год, если считать с 1 апреля 2022 года.

Оказалось, что во многих странах были зафиксированы исторические рекорды по инфляции. Минимальный рост — в Швейцарии. Максимальный — в Венгрии. При этом в среднем цены на продовольствие в европейских странах выросли на 15 — 20% (подробнее — см. графику). На этом фоне аномальной выглядит российская продуктовая инфляция — всего 2,4%. С чего вдруг такая диспропорция?

На самом деле все это по большей части игры со статистикой. Разница хоть и большая, но не такая сумасшедшая, как кажется на первый взгляд. Сейчас попробую объяснить, как так вышло.

Дело в том, что в России резкий рост цен произошел как раз в марте-апреле прошлого года. Тогда цены на продовольствие подскочили чуть ли не на 15%. И после этого рост резко затормозился, а несколько месяцев (летом и в начале осени) у нас и вовсе была дефляция. То есть, цены на большинство продуктов в это время падали. В итоге, если брать период с 1 апреля прошлого года по 1 апреля этого, получится, что цены вроде как почти не выросли. Хотя, если посмотреть данные за прошлый год, то они были гораздо выше — около 12% годовых.

В Европе ускорение инфляции началось позже - лишь летом прошлого года, когда резко подскочили цены на газ и минеральные удобрения. Они тогда достигли рекордных значений. И это отразилось на стоимости продовольствия. Нынешние цифры отражают весь рост, который произошел за это время в Европе. При этом через несколько месяцев данные придут в норму. Например, в августе двузначных цифр по годовой инфляции в большинстве стран уже не будет.

Тем не менее ситуация с ценами на продовольствие в Старом Свете действительно аномальная. Экономическая политика в Европе дала сбой. По сути, европейские власти стали заложниками собственной санкционной политики. Искусственно ограничили объемы поставок продуктов из России, при этом не смогли увеличить собственное производство и экспорт из других стран. А расплачиваются за все это простые европейцы.

Как выросли цены на продукты в Европе*

Венгрия +45%

Словакия +28,2%

Литва +27,6%

Сербия +25,4%

Польша +24%

Германия +21,2%

Великобритания +19,2%

…

Норвегия +8,6%

Кипр +7,1%

Швейцария +6,3%

Россия +2,4%

*По расчетам РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы (с марта 2023-го по март 2022 года).