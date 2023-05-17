Блогеры, кризис или триллион с неба: Что вернет молодежь в село

Интернет-площадки и блогеры должны популяризировать сельскую жизнь среди молодого поколения Фото: Shutterstock

Вернуть молодежь в деревню решила Валентина Матвиенко. Глава Совфеда, надо сказать, женщина смелая. Взялась лечить, казалось бы, неоперабельные язвы, трогать которые давно никто не осмеливался. Всегда считалось, что вернуть молодежь в деревню – это как отправить школьника обратно в детсад. Что это даже противоестественно природе. Русская деревня лишь мечтает сохранить у себя сельских ребят. Но чаще – и это не получается.

Но по мнению Матвиенко, интернет-площадки и блогеры должны популяризировать сельскую жизнь среди молодого поколения, рассказывать о преимуществе переселения туда, «сломать старые стереотипы и предубеждения». Чтоб в каждом поселке «кипела жизнь», а ее качество не уступало городскому уровню.

И, кстати, если верить социологам, шансы, как ни странно, есть – 1,5 процентов москвичей уже готовы переехать в село прямо сейчас (200 тысяч человек, что уже немало). И потихонечку переселяются…

То там, то здесь возникают фермерские хозяйства. Мои коллеги, журналисты, переехали, например, из Казани в мордовское село Шокша и делают козий сыр «Мардарика», который присылают заказчикам в фирменных коробках.

Да вот беда - чтобы переехать, нужны деньги. Чтобы открыть хоть какое-то сельхозпроизводство – много денег. 2-3 миллиона минимум. А это значит, что молодой, значит – вряд ли обеспеченный смельчак, просто не потянет экономически.

Но и это не главная проблема.

Мечта о деревне - все-таки удел предпенсионный… Сюда перебираются обычно уже состоявшиеся, наевшиеся городом, люди, которые на аскетизм сельской жизни идут добровольно.

У молодых же своя музыка. Тут Матвиенко права – качество жизни в деревне не должно уступать городскому, а значит – на селе обязан работать быстрый интернет, и страшно сказать, фитнес, поликлиника, детсад, школа, парикмахерская, ну или хотя бы – присутствовать асфальт …

Сегодня это утопия. Почти безнадежная. И вот, почему.

Во всем мире сельское хозяйство дотационное. Причем, в богатых странах тратят гигантские деньги на мелких фермеров, стараясь защитить их от эффективных гигантов-агрохолдингов. Потому что фермер – это семья, живущая в деревне. Он - опора деревне. Агрохолдинг же – гнездо временщиков. Мигранты. Вахтовики. Для современной сельхозтехники не нужна деревня, достаточно немного приезжих специалистов.

Поэтому за искренним желанием государства вернуть в деревню молодежь должны автоматически последовать деньги. На крупные гранты переселенцам, на покупку домов, техники, на капитальное переустройство села, чтобы как-то приблизить его к городу…

Мне возразят, что это не наш метод, не рыночный. Что в село сначала должен зайти бизнес, и своей невидимой рукой все устроить… За 40 лет капитализма устроил? Да и таких примеров в мире – почти нет. Люди отучились страдать в поле за кусок хлеба, и возродить деревню может или жесточайший кризис (когда в нее ринуться спасаться) или триллион, упавший с неба. За триллионом молодежь обязательно придет…