Глава Тульской области Алексей Дюмин проверил ход строительства дома для пожилых «Забота»

Губернатор Алексей Дюмин проверил ход работ в доме для пожилых «Забота». Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Чернском районе Тульской области в рамках нацпроекта «Демография» строится дом для пожилых людей «Забота». Здесь смогут проживать одновременно 240 человек, о которых будут заботиться врачи и социальные работники. В современном здании, расположенном в деревне Красивка, предусмотрено все, что необходимо для комфорта людей старшего поколения. После того, как дом будет готов, в нем оборудуют медицинские кабинеты для первоочередного осмотра, стоматологический кабинет, помещения для занятий лечебной физкультурой, карантинный изолятор, актовый зал с возможностью просмотра кинофильмов, библиотеку, столовую и парикмахерскую.

Как сообщил глава региона Алексей Дюмин, первых проживающих здесь примут уже в начале следующего года. Губернатор 17 мая посетил строящийся дом «Забота» и проверил ход работ.

Сейчас здание готово на 75%, в нем идет финальная отделка помещений. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Строительство началось в мае 2020 года и должно завершиться осенью этого года. Уже со следующего года он примет первых проживающих. Это очень нужный и востребованный проект. Наша задача – приблизить и другие учреждения подобного типа к новому стандарту оказания социальных услуг, который будет создан здесь», - отметил Алексей Дюмин.

Стоимость строительства – более двух миллиардов рублей. Сейчас здание готово на 75%, в нем идет финальная отделка помещений. На прилегающей территории начались работы по благоустройству. Общая площадь объекта – около 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех блоков: двух жилых и одного административного. Оно полностью обеспечено всей необходимой автономной инженерной инфраструктурой.

Алексей Дюмин рассказал, что первых проживающих дом примет в начале следующего года. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По поручению губернатора региональный Минтранс совместно с администрацией Чернского района собирается проложить к дому «Забота» новую асфальтированную дорогу. На это из регионального бюджета выделено около 190 миллионов рублей. Движение по автотрассе будет открыто к моменту сдачи объекта. В июне в здание привезут новую мебель, а в июле – средства реабилитации для пациентов и медицинское оборудование. На их покупку из бюджета выделили 90 миллионов рублей. Алексей Дюмин поручил синхронизировать весь комплекс запланированных работ, отметив, что все должно быть готово к сроку сдачи объекта.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой, практики системы долговременного ухода за пожилыми людьми, использующиеся в доме «Забота», собираются распространить в других регионах России. На его территории также есть возможность организовать комплексную социальную реабилитацию участников СВО.