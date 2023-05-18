Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 мая 2023 года: За что СБУ схватило 6 своих же блогеров, что возмущает украинских фигуристов и почему разведка врет Байдену

СБУ задержала шестерых украинских блогеров. Их подозревают в публикации видеосюжетов о прогремевший на весь мир ракетной атаке на украинскую столицу в ночь на 16 мая

«Калибром» ударили по «Молнии»

17 мая ракетой «Калибр» под Николаевым был разрушен оборонный завод «Зоря-Машпроект». Научно-производственный комплекс был расположен в Ингульском районе и производил газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния». В цехах предприятия ВСУ также размещали военную технику. Прилетело сюда не впервые. Храните технику на складах.

СБУ задержало блогеров за видео о ракетной атаке

СБУ задержала шестерых украинских блогеров. Их подозревают в публикации видеосюжетов о прогремевший на весь мир ракетной атаке на украинскую столицу в ночь на 16 мая. Одно из украинских СМИ сообщило о задержании Евгения Казимиренко, Инны Чернецкой, Богдана Сыча, Людмила Нужны, Романа Магомедова, Дарьи Семенченко. Чернецкая сразу принесла публичные извинения. В ее ролике виден взрыв, который украинские власти называли следствием работы украинской ПВО. Поначалу в Киеве поражение комплекса ЗРК Patriot опровергли. Заявляли, что все российские «Кинжалы» в ту ночь были сбиты. Но о том, что российский истребитель МиГ-31К уничтожил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» находившийся в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot стало известно из сообщения Минобороны РФ. Потом печальную для себя и Киева информацию вынуждены были подтвердить и в Вашингтоне, смягчив признание заявлением, что их ЗРК получил "некоторые повреждения" . Правда властям глаза колет, а блогеров — прикалывает.

Украинские фигуристы требуют убрать русских со льда

Анна Хныченкова, глава комиссии спортсменов Федерации фигурного катания незалежной от имени украинских атлетов обратилась к канадцу Эрику Рэдфорду. Он возглавляет комиссию атлетов Международного союза конькобежцев (ISU). Громкая Анна требует запрета для россиян участвовать в любых международных турнирах до окончания СВО. Хныченкова заявила: «Надеемся, что комиссия спортсменов ISU поддержит нашу инициативу полного запрета доступа для фигуристов из России на все мероприятия под эгидой ISU». По ее мнению, российские атлеты «наносят вред мировому спорту». Как пример привела допинг-пробу Камилы Валиевой перед Играми в Пекине. Бронебойный аргумент. Но без русских фигуристов все турниры — это соревнования на первенство житомирской водокачки.

Разведка скрывает от Байдена реальные данные по Украине

Сеймур Херш, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии утверждает, что Байден не имеет полных разведданных о реальном ходе конфликта в незалежной. По данным Херша, часть материалов спецслужб США до главы страны разведка просто не доносит. Херш сообщает: «Мне сказали, что ряд важных разведданных не доходят до президента. И не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки». Знаменитый журналист также имеет сведения, что группа стран Европы во главе...с Варшавой тайно давит на Зеленского, чтобы тот остановил конфликт, даже если это приведет к отставке шестого президента Украины. В группу «миротворцев» также входит и Венгрия. Поскольку Зеленский от таких «намеков» отмахивается, он начинает терять поддержку среди близких соседей. Не позавидуешь ни лидеру США, ни правителю Украины — кругом одни враги...

Глава ГУР выступил за 100-километровую демилитаризованную зону

Кирилл Буданов, вождь Главного управления разведки МО самостийной, заявил, что между Россией и Украиной надо создать 100-километровую демилитаризованную зону после окончания конфликта. В интервью Klymenko Time он заявил, что вопрос окончания боевых действий — это «создание демилитаризованной зоны. Это - цель». Заодно сообщил, что украинские спецслужбы активно работают с российскими оппозиционерами. А те предоставляют Киеву необходимую информацию. Болтун — находка для шпиона. Но можно и без языка остаться.

Лидер Турции сообщил, что Россия продлила зерновую сделку

В турецкой столице заявили о продлении зерновой сделки. Срок которой истекал 18 мая. Президент Эрдоган заявил, что с Москвой это согласовано. В Российском МИДе это подтвердили. Ранее, 16 мая Василий Боднар, посол Украины в Турции сообщил, что ожидаются онлайн-переговоры по зерновой сделке. Очень Киеву хочется и дальше иметь этот морской коридор из Одессы, из которого то и дело выскакивают морские беспилотники в сторону Севастополя. Но любителям похулиганить поставлены жёсткие рамки.

Пекину не нравится проукраинская пропаганда на зданиях посольств

МИД КНР предложил западным посольствам и международным организациям не использовать внешние стены их зданий в китайской столице для «политической пропаганды». Недавно ряд западных посольств установили плакаты с украинским флагом и подписями на китайском и английском языках. Где были призывы к поддержке священной борьбы Украины с «восточным злом». Внешнеполитическое ведомство Китая направило уведомления диппредставительствам. МИД призвал не допускать «возникновения конфликтов между государствами» И потребовал «соблюдать китайские законы и постановления». Это вызвало недовольство со стороны дипломатов из Канады, Германии и Польши. Надо перестать кормить их уткой по-пекински.

Евросоюз выбирает между Анкарой и Киевом

По данным издания Politico, ЕС не может одновременно принять и Киев, и Анкару в свой состав. Высокий европейский чиновник заявил, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение ЕС. Но рынок Евросоюза не выдержит, если присоединится еще и Турция. А активная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Анкаре, что Турция не вступит в объединение. И представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция — она ведь настроена на интеграцию с ЕС. Впрочем, обещать — не жениться.

Бойцы ВСУ, отступая, расстреливают мирных

«Воины света» на этой неделе, отступая из частного сектора на западе Артемовска, расстреляли местных горожан, прятавшихся от обстрелов. Об этом сообщил ТАСС представитель одной из силовых структур ДНР: «В западном микрорайоне, в частном секторе в одном из подвалов укрывались местные жители. При отступлении украинские военные вывели их из укрытия и расстреляли»,. По предварительной информации, погибли более 10 человек на улице Осипенко. По сведениям выживших беженцев в подвале дома, куда пришли военнослужащие ВСУ, находилось около 30 человек.