Кристина Асмус оправдалась за отвратительный поцелуй с Деревянко

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел Деревянко на днях рассказал о конфузе, приключившемся с ним на съемках сериала «Сансара». Актер стал гостем вечернего шоу Павла Воли на канале ТНТ. Ведущий попросил его рассказать о работе с Кристиной Асмус, которая по сюжету играет возлюбленную героя Деревянко. Павел сначала отнекивался, но потом все-таки припомнил забавный случай со съемок. Асмус и Деревянко нужно было страстно поцеловаться перед камерой. Поцелуй закончился тем, что Павел почувствовал во рту сопли Кристины. Актер признался Воле, что это было отвратительно.

Правда, после программы Деревянко опомнился и решил, что Кристина убьет его за такие откровения. К счастью, актриса не держит на него зла и даже иронизирует над ситуацией. В соцсетях Асмус рассказала, что Павел звонил ей и долго извинялся. А потом канал ТНТ прислал ей на утверждение фрагмент шоу с рассказом о сопливом поцелуе.

«Посмотрела я этот кусок, вспомнила, как мы это снимали, как ржали и умоляла не вырезать эту историю», - написала Кристина на своей странице.

Актриса подчеркнула, что не видит в этой ситуации ничего страшного. Более того, по ее мнению, это очень забавная история. Кристина оправдалась: мол, перед поцелуем ей пришлось долго плакать, поэтому в итоге и приключился конфуз с Деревянко.

«Пара уточнений – плакать попросил режиссер, так как после этой сцены наши герои расстаются навсегда, а любят друг друга очень. Высморкаться было некуда. Пришлось в Деревянку. Паш, прости меня за этот мокрый поцелуй. Ну, хочешь… свою субстанцию пришли мне почтой?» - обратилась актриса к коллеге.

Павел Деревянко и Кристина Асмус сыграли вместе в новом сериале «Сансара». Фото: кадр сериала.

Кристине не привыкать отбиваться от насмешек: после выхода на экраны фильма «Текст» зрители шутят, что теперь знают об Асмус все. Кристина то и дело иронизирует по этому поводу в соцсетях. Хотя после премьеры картины все закончилось для нее печально: по версии поклонников, именно роль в «Тексте» поставила точку в браке актрисы с шоуменом Гариком Харламовым.

После развода актриса долгое время скрывала отношения с коллегой по театру с коллегой по театру имени Ермоловой, актером Романом Евдокимовым. Артистка намекала, что она живет в абсолютной любви и гармонии, но имени своего избранника не называла. Роман младше 35-летней Кристины на 7 лет.